مخرج «باب الدنيا»: مشاركة الفيلم في مهرجان الإسماعيلية بمثابة جائزة

حقق فيلم «باب الدنيا» للمخرج عبدالرحمن محمود رود أفعال إيجابية بعد عرضه الأول في الدورة الـ23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي، إذ يعتبر الفيلم المصري الوحيد المشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة التي تضم 10 أفلام من مختلف دول العالم.

مدة الفيلم 64 دقيقة

ويوثق المخرج عبدالرحمن محمود على مدار 64 دقيقة، مسار الرحلة التي خاضها المخرج الراحل محمد رمضان ورفاقه في سانت كاترين في عام 2014، وراح ضحيتها المخرج الشاب وعدد من رفاقه بعد تعرضهم لـ عاصفة ثلجية وصلت درجة الحرارة خلالها إلى 13 تحت الصفر.

استغرق تصويره 8 أيام

ومن جهته، عبّر المخرج عبدالرحمن محمود عن سعادته بمشاركة الفيلم في الدورة الحالية من مهرجان الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنَّ عرض الفيلم في المهرجان بمثابة جائزة بالنسبة له، وأوضح في حديثه لـ«الوطن» أنَّ تصوير الفيلم استغرق 8 أيام متواصلة على مدار رحلتين إلى سانت كاترين الأولى 3 أيام والثانية 5 أيام وتمّ التصوير باستخدام تليفونه الشخصي.

واستطرد قائلا: فكرة الفيلم كانت صدفة بحتة، فأنا ذهبت في رحلة إلى سانت كاترين وطوال الوقت كان البدو هناك يتحدثون طول الوقت عن محمد رمضان دون معرفة العلاقة بيننا، إذ كان صديقي ورحيله كانت نقطة مفصلية في حياتي وحياة المقربين منه.

وأضاف أنَّه في البداية بدأ بتصوير مسار الرحلة وشهادات البدو والدليل بشكل شخصي له، قبل أن يفكر في تقديمها في فيلم تسجيلي، وبعد انتهاء الرحلة عاد مرة أخرى بعد ما أجرى بحثا مطولا حول المسار الحقيقي الذي سلكه رمضان ورفاقه في رحلتهم.

ويعتبر فيلم «باب الدنيا» التجربة الإخراجية الأولى لـ«عبدالرحمن» الذي يعمل في الأساس كمهندس صوت، وعن اختياره لتقديم الفيلم بالأبيض والأسود، موضحًا أنَّ الفيلم في الأساس هو مرثية والألوان ومظاهر الحياة مبهجة في المكان لذلك أراد أن تتماشى الصورة مع روح الفيلم.

وعن رحلة الفيلم بعد المشاركة في مهرجان الإسماعيلية، أوضح المخرج أنَّه من المخطط عرضه في عدد من المهرجانات خلال الفترة المقبلة، وذلك بالإضافة إلى الاتفاق مع شركة توزيع لعرضه للجمهور في القاهرة.