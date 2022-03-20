«الزراعة»: نتوقع حصاد 10 ملايين طن قمح هذا الموسم «فيديو»

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن موسم محصول القمح هذا العام شهد أمرا جديدا بإعلان سعر مغر لتوريد القمح بالنسبة للفلاح، حيث كان سعر أردب القمح بالعام الماضي 720 جنيها ورُفع لـ820 جنيها، مشيرا إلى الخطة الطموحة للرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع الأفقي للأراضي المصرية الزراعية، وكان أبرز ملامحها مشروع 1.5 مليون فدان، وبدأت الدولة تجني ثمار هذا التوسع الأفقي وجزء منه يضاف لزراعات القمح والمحاصيل الأخرى.

العام الجاري شهد توسعا أفقيا بالمساحة المنزرعة

وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذا العام شهد توسعا أفقيا بالمساحة المنزرعة بزيادة حوالي 240 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت المساحة بالأقماح العام الماضي 3 مليون 418 ألف فدان، مقارنة بهذا العام حيث زرعت 3 ملايين 659 ألف فدان بالقمح، بزيادة أرضية وتوسع أفقي قُدر بـ240 ألف فدان.

الدولة تتبع سياسة التوسع الرأسي للأصناف الحديثة

وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة إلى وجود توجيهات صارمة من وزير الزراعة السيد القصير صدرت من عامين أو أكثر، بضرورة التزام الفلاحين بالخريطة الزراعية، وزراعة الأصناف التي تصلح لبعض الأماكن أكثر من الأماكن الأخرى، وكان هناك التزام صارم بتوزيع التقاوي في كل محافظة بما يخصها بنوع أو صنف من الأصناف عالية الإنتاجية وتسمى السياسة الصنفية.

وأوضح أن الدولة تتبع سياسة التوسع الرأسي للأصناف الحديثة والمعاملات الزراعية المميزة، أو الممارسات الجيدة بالإنتاج الزراعي، وكذلك زيادة المساحة الأفقية المنزرعة بحوالي 240 ألف فدان عن الأعوام السابقة.

توقعات بتخطي إنتاج القمح لـ10 ملايين طن

وتابع رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بأنه من المتوقع هذا العام أن يتخطى الإنتاج الكلي في الأقماح بالدولة المصرية 10 ملايين طن لأول مرة، وهو امر لم يحدث في مصر من قبل، لافتا إلى أن الإنتاج خلال الأعوام الماضية ترواح بين 8.5 لـ9 ملايين طن.