توصيات هامة لمزارعي القمح بسبب الرياح.. احذروا الرقاد يفقد المحصول 25%

أوصت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مزارعي القمح بالحذر من ظاهرة الرقاد خلال الفترة الحالية، والتي يكون فيها النبات بوضع أفقي بدلا من العمودي؛ ما يؤثر على المحصول.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في ظل الظروف المناخية الحالية يجب العمل على حماية القمح من الرقاد خاصة مع ما هو متوقع من حدوث هبات مؤقتة من الرياح النشطة خلال أوقات متفرقة من هذا الأسبوع في الفترة من السبت وحتى الخميس المقبل.

خسارة في إنتاجية المحصول

أضاف «فهيم»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الرقاد يسبب خسارة في إنتاجية المحصول تقدر نسبتها بنحو من 20 إلى 25٪ في كثير من الحالات، كما يعمل الرقاد في محصول القمح على صعوبة حصاد المحصول ويزيد من التكاليف، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة، وكذا يكون لون «التبن» الناتج من تلك النباتات داكنًا وليس أبيضًا.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن من بين أسباب الرقاد ما هو وراثي كـ الصفات الوراثية للصنف، إذ توجد أصناف تميل للرقاد، وهذه صفة وراثية في الصنف نفسه، وخاصة الأصناف البلدية التي ما زال بعض المزارعين يزرعونها، كذلك الزراعة في أحواض بالبدار بينما الزراعة على مصاطب بالسطارات أو بالنقر تكون أكثر مقاومة، كذلك من بين الأسباب أيضا زيادة الكثافة النباتية فى الزراعة وزيادة التسميد الأزوتي، وخاصة اليوريا أو تأخير الدفعة الأخيرة لتكون أثناء الطرد والتزهير وخروج السنابل والري على فترات متباعدة أو الري بعد سقوط الأمطار والري أثناء أو قبل هبوب الرياح.

مواعيد الري في المحافظات

وأكد ضرورة توقف الري خلال اليوم السبت، في كل محافظات الجمهورية، ويمكن الري فقط في محافظات قنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، أما غدًا الأحد، فيمكن الري في محافظات الصعيد بداية من سوهاج وحتى أسوان، أما الأثنين فيمكن الري فقط في محافظات دمياط وجنوب الدقهلية والإسماعيلية وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد.

وأشار «فهيم»، إلى أنه بداية من الثلاثاء المقبل فيمكن الري في كل المحافظات في الدلتا وشمال الصعيد، ويمنع في محافظات الصعيد بداية من أسيوط وحتى أسوان، أما الأربعاء فيمنع الري في كل المحافظات وكذلك الخميس عدا بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، مع ضرورة الرش بالكالسيوم بورون بمقدار لتر للفدان للقمح «متأخر الزراعة» والرش بسترات البوتاسيوم (1.5 لتر للفدان) للقمح فى الطور اللبني وبدايات الطور العجيني.