خبير زراعي: توريد القمح للدولة يضمن للمزارع 55 جنيها زيادة عن التاجر

تسعى الدولة خلال الفترة الحالية لزيادة كميات القمح التي يتم توريدها إلى مخازن وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها العالم من تخوفات نقص إمدادات القمح بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار القمح العالمية وهو ما سيؤثر بالتأكيد على العالم في المنتج الأساسي للغذاء.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية بزيادة الكميات القمح الذي يتم التي يتم زراعتها في مصر، وتقديم دعم للمزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022.

وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتقديم دعم وحافز لمزارعي القمح، وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سابقا، وذلك لتشجيع المزارعين لتوريد القمح لمخازن الدولة.

ودعا المهندس ياسر رشاد، الخبير الزراعي، مزارعي القمح إلى توريد كميات القمح التي سيتم حصدها من الأراضي لموسم العام الحالي 2022 إلى الشون وعدم بيعها إلى التجار وذلك للاستفادة من حافز التوريد الإضافي.

65 جنيها زيادة على سعر توريد القمح للدولة

وأضاف رشاد في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه سيتم بدء العمل على صرف حافز التوريد الإضافي للقمح بداية من أبريل المقبل، حيث سيتم إضافة مبلغ 65 جنيها إلى السعر المحدد سابقا للأردب.

وأشار إلى أنه خلال الوقت الحالي يتجه التجار إلى شراء القمح من المزارعين وهو ما سيمثل استفادة كبيرة لهم من خلال الحصول على الحافز الإضافي بدلا من المزارع.

سعر الأردب للقمح

وأوضح أنه تم تحديد سعر الأردب للقمح والذي يزن 150 كيلوجرامًا بمبلغ 820 جنيهًا ثم سيتم إضافة الحافز عليه ليكون سعره 885 جنيهًا للأردب، وذلك في حالة تسليم القمح إلى الشون ومخازن الدولة.

ولكن على الناحية الأخرى سيقوم التاجر بشراء القمح من المزارعين والذي يقوم بحساب الأردب بقيمة 155 كيلوجرامًا وهي وزن أعلى من المحدد من قبل الدولة بسعر 860 جنيها للأردب وهو ما سيجعل له مكسب 55 جنيهًا في الأردب الواحد و1100 جنيه في الـ20 أردب، وبالتالي يجب على المزارع تسليم القمح للدولة والاستفادة من حافز التوريد الإضافي للقمح، وفارق الـ55 جنيهًا الذي يذهب للتاجر عبارة عن 5 كيلوات زيادة في كل أردب.