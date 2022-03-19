«التموين»: تسليم القمح للمطاحن الحرة لتورد الدقيق بسعره الفعلي للمخابز السياحية

قال الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ونائب أول وزير التموين، إن تكلفة الخبز المدعم تبلغ 70 قرشا، ويباع للمستفيدين من دعم الخبز بـ5 قروش: «لدينا 72 مليون مستفيد من دعم الخبز، و64 مليون مستفيد من المقررات التموينية».

العشماوي: مخابز القطاع الخاص لا تتعدى الـ4200

وأضاف «العشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن البعض لجأ مؤخرا إلى زيادة سعر الخبز السياحي، حتى تحول السعر من 50 قرش إلى جنيه أو 1.5 جنيه للرغيف، لافتا إلى أن الدولة لديها 30 ألف مخبز تمويني، في مقابل ما لا يتجاوز 4200 مخبز للقطاع الخاص.

العشماوي: توريد الأقماح إلى المطاحن الحرة لتورد الدقيق للمخابز السياحية

وأوضح أنه سيجري توريد الأقماح إلى المطاحن الحرة حتى تورد الدقيق للمخابز السياحية، وبهذا سيكون سعر كلفة الخبز «الأفرنجي» مساو للتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في دعمها للعيش البلدي المدعم «هتبقى تكلفة الرغيف عليه من 65 إلى 70 قرشا، ولو زاد شوية بهامش الربح فهنلاقي إن الرغيف هينضبط، وكده الدولة اتدخلت في سلاسل الإمداد».

وأكد أن السلع ستظل بأسعار متفاوتة على مستوى العالم، وبدأت الدولة حاليًا عرض أوزان وعبوات مختلفة حتى تتوافق مع احتياجات المستهلكين من السلع الرئيسية: «الحكومة نجحت إبان أزمة كورونا، ولم نشهد أي نقص في أي سلعة، وفي المقابل كان هناك نقص كبير في السلع بالأسواق الخارجية العالمية».