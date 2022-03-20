«إقبال» الفائزة بالأم المثالية في قنا: زوجي توفى وترك لي معاشا 44 جنيها

فرحة عارمة بين أسرة إقبال فايز لبيب درياس، مقيمة بنجع حمادي، لفوزها بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، والأولى على مستوى المحافظة بالأم المثالية.

ابنة الأم المثالية بقنا: أمنا كافحت لتربيتي وشقيقتي

قالت كاترين، ابنة الأم المثالية بقنا، إن والدتها كافحت بعد وفاة والدها لتربيتها هي وشقيقتها، وحصلتا على مؤهلات عليا.

وتابعت أنها وشقيقتها تقدمتا بالملف للتضامن الاجتماعي في مسابقة الأم المثالية، وتلقيتا الخبر من وزارة التضامن، والحمد لله سنوات الكفاح كللها ربنا بتكريم كبير، لافتة إلى أنهما في القاهرة انتظارًا لتكريم رئيس الجمهورية.

وقالت «إقبال»، الفائزة بالأم المثالية، إن فرحتها لا توصف، وإن فوزها بالأم المثالية أتى بعد سنوات من الكفاح في تربية الأبناء وخاصة بعد وفاة زوجها.

ودعت الأم المثالية لمصر بأن تكون دولة قوية اقتصاديًا، وفي كل المجالات، وأن يوفق رئيسها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنمية مصر، وأن اهتمامه بالمرأة ظهر بشكل كبير في جميع القضايا، موجهة الشكر له على هذا الاهتمام.

زوجي توفي وابنتاي صغيرتان

وبحسب معلومات مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، السيدة إقبال من مواليد 1986، تزوجت من سائق يعمل على سيارة ملك لأحد الأشخاص، رزقت بابنتها الأولى في عام 1990 والثانية عام 1991.

وزوجها أصيب في حادث أقعده ثلاث سنوات دون عمل بسبب الإصابة، صرف خلالها كل ما يملك على العلاج، وتوفى عام 1992، تاركًا الزوجة في ريعان شبابها وطفلتين عمر الأولى منهما سنة ونصف، والثانية 7 أشهر فقط، ومعاشًا تأمينيًا ضئيلًا قدره 44.40 جنيه فقط، واضطرت لترك منزل الزوج، وذهبت للعيش مع والدتها، ولجأت للعمل في مدرسة الراهبات لمساعدتهم في أعمال المطبخ، ومعاونتهم فى المعسكرات، وكانت محبوبة لديهم لإخلاصها وتفانيها في العمل.

تضامن قنا: الأم المثالية عانت في تربية بنتيها

قال حسين الباز وكيل وزارة التضامن بقنا، إن السيدة عانت فى توفير نفقات البنتين فى هذه المرحلة من دروس خصوصية وملابس واحتياجات أخرى، خاصة بعد التحاقهما بالكليات وتغربهما عن بلدتهما.

وتابع: تمكنت المرأة من تربية وتعليم بنتيها، حيث حصلت الابنة الكبرى كرستين على بكالوريوس تجارة، وتعمل الآن بشركة مقاولات بالقاهرة، والثانية كاترين حصلت على بكالوريوس الصيدلة، وبعدها حصلت على الماجستير في الصيدلة الاكلينيكية، ثم عملت فى مستشفى فرشوط، وبسبب ظروف كورونا لجأت إلى التقدم لمنحة تابعة للجامعة الأمريكية، وحصلت على الماجستير فى 2020، وتمت خطبتها لزميل لها صيدلي.