إصابة فتاة ورضيعة بطلق ناري على يد شخصين مجهولين في قنا

أصيبت فتاة وطفلة رضيعة، بطلقات نارية، بمنطقة الخزان بمركز أبو تشت، وذلك بعدما أطلق عليهما شخصان يستقلان «موتوسيكل» النيران دون معرفة السبب، وجرى نقل المصابتين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

إخطار بالواقعة

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا يفيد بإصابة فتاة وطفلة رضيعة، بطلقات نارية من منطقة الخزان في مركز أبو تشت، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة لنقل المصابتين.

وتبين من تحريات مباحث مركز شرطة أبو تشت، شمال محافظة قنا، أن شخصين يستقلان دراجة بخارية، أطلقا النيران على الفتاة والرضيعة، وفرا هاربين.

تم نقل المصابتين إلى المستشفى، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

جهود مكثفة لكشف أسباب الواقعة

وتكثف أجهزة مباحث المديرية بالتعاون مع مباحث مركز شرطة أبوتشت، من جهودها لكشف غموض الجريمة التي قام بتنفيذها مجهولين يستقلان دراجة بخارية وإطلاق النيران، لضبطهما وتقديمها لجهات التحقيق.

وبحسب مصدر أمني لـ«الوطن»، أوضح أن هناك خلافا بين المصابين وأشخاص آخرين وهو ما سوف تحدده التحريات من وجود علاقة بالواقعة من عدمها.