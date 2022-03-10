«الأم المثالية لأسر الشهداء»: «سهير» تعمل 17 ساعة لتأمين حياة ابنيها

منذ قرابة 49 عاماً، استشهد العريف محمد نبيل قطب، وهو على جبهة القتال أثناء حرب أكتوبر المجيدة، مؤكداً معانى البطولة والفداء، لكنه خلف بطولة أخرى استمرت طوال هذا العمر من بعده، ألا وهى بطولة الحاجة سهير عبدالعزيز، الأم المثالية لأسر شهداء القوات المسلحة، التى ترك لها طفلين توأم، وهما فى عمر قرابة السنة و4 أشهر، والتى سهرت على تربيتهما، حتى أصبحا كبيرين، وتزوجا وكونا أسرتين لتؤدى رسالتها نحوهما على أكمل وجه.

«الحاجة سهير»، التى صعدت على خشبة مسرح مركز المنارة الدولى للمؤتمرات، لتتسلم تكريمها بمناسبة اختيارها «أم مثالية»، أشادت بشدة بما وصفته بـ«أدب وأخلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى»، حينما اصطحبها الرئيس لتستند عليه حتى نزولها من خشبة المسرح، وحين قبَّل رأسها، واصفة هذا الأمر بأنه «يوم لن ينسى بالنسبة لها، وأن التكريم بمثابة تاج على رأسها طالما عاشت».

وتضيف الأم المثالية لأسر شهداء القوات المسلحة أنها ظلت تعمل من الساعة الخامسة صباحاً حتى العاشرة مساءً حتى تسهر على راحة ابنيها، وتلبى احتياجاتهما، مؤكدة أن مصدر فخرها وسعادتها كان حينما التقت الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفة أن الرئيس «ريّح قلبها».

وتوضح «الحاجة سهير» أن الرئيس السيسى سألها: «عاملة إيه، وعايزة إيه، وطلباتك إيه»، لترد عليه بأن الأمور تسير بشكل جيد، لكنها طلبت طلباً شخصياً منه، ليرد الرئيس عليها، قائلاً: «من عينى».

وتشيد الأم المثالية لأسر شهداء القوات المسلحة، أيضاً، باللواء أشرف الشريف، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء سيد غالى، مدير صندوق تكريم الشهداء، على رعايتهما لأسر الشهداء والمصابين، مضيفة: «كرم كبير أوى من ربنا أن يتم اختيارى أم مثالية».

وتوضح «الحاجة سهير» أنها تشارك فى المعارض الفنية التى تنظمها جمعية المحاربين القدماء بمشغولات تنتجها، وأنها علمت منذ قرابة أسبوع باختيارها «أم مثالية» وسعدت للغاية، مضيفة: «تعبت وشقيت لحد ما ربيت أولادى، لغاية لما كبروا واتجوزوا وخلفوا الحمد لله».

وتلفت الأم المثالية إلى أن ما يتحقق الآن فى الدولة المصرية من إنجازات لم يكن ليتحقق لولا تضحيات الشهداء، مطالبة جميع المواطنين بضرورة الحفاظ على أمن مصر القومى واستقرارها.

وتحتفل مصر بـ«يوم الشهيد» فى 9 مارس من كل عام، تخليداً لذكرى استشهاد البطل الفريق عبدالمنعم رياض عام 1969، وتخليداً للشهداء الأبرار، وأقامت مصر نصباً تذكارياً يليق بالشهداء المجهولين، ذا تصميم مستلهم من الحضارة المصرية القديمة.