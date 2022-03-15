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محمود مسلم

شروط اختيار الأم المثالية بشركة المياه 2022

كتب:

سلامة عامر
06:13 ص | الثلاثاء 15 مارس 2022
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي

المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2022م لاختيار الأم المثالية للعاملين وأمهات العاملين العاملين بالشركة.

استيفاء استمارة الترشح للراغبين في التقديم لمسابقة اختيار الأم المثالية

وطالبت الشركة الراغبين في التقدم للمسابقة إستيفاء استمارة الترشح بالمنطقة مرفق بها المستندات المطلوبة وإرسالها إلى إدارة العلاقات العامة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لمسابقة اختيار الأم المثالية

وحددت الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لمسابقة اختيارالأم المثالية للعاملين وأمهات العاملين بالشركة كالآتي..

- ألا يقل العمر عن 50 عاما

- ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء

- أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ ويستثني من هذا الشرط «قادرون باختلاف».

- على أن تتضمن قصة عطاء حقيقية قدمت من خلالها نموذجا مشرفا للمجتمع.

المستندات المطلوبة للمتقدمين لمسابقة اختيار الأم المثالية للعاملين وأمهات العاملين بشركة المياه 2022

وكشفت الشركة عن المستندات المطلوبة للمتقدمين لمسابقة اختيار الأم المثالية للعاملين وأمهات العاملين بالشركة كالآتي..

- ملء نموذج الترشيح «الاسم - جهة العمل - الحالة الاجتماعية - عدد الأبناء - رقم التليفون».

- السيرة الذاتية للأم المرشحة وقصة نجاحها في تربية الأبناء.

- صورة من المؤهل الدراسي للأبناء.

- صورة من شهادة ميلاد الأبناء

- صورة بطاقة الرقم القومي

- عدد 1 صورة شخصية حديثة

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.