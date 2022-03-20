الأم المثالية بالقليوبية.. أرملة من 46 سنة وربت 3 أبناء بـ15 جنيه معاش

حصلت سهير فكري عبد المطلب درويش، اليوم، على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة القليوبية لعام 2022.

محافظ القليوبية يهنئ الأم المثالية

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية التهنئة للأم المثالية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنها رمز لكل أمهات المحافظة اللائي أدين دورهن وتحدين الواقع وضحين من أجل أولادهن لإبراز قيم العطاء والوفاء.

أضاف المحافظ، في بيان له، أن قدرة الأم المصرية على تحمل الضغوط والأعباء؛ بل والتغلب عليها يجعلها الرمز الأول للتضحية والعطاء.

قصة كفاح أم القليوبية المثالية

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، أن الأم المثالية على مستوى القليوبية، هي سهير فكري درويس من قرية صنافير مركز قليوب، وتبلغ من العمر 78 عامًا، وحاصلة على الثانوية العامة، وتعمل مديرة حضانة وأرملة من 46 عامًا، وربت 3 أبناء الأول والثاني حاصلان على بكالوريوس تجارة والثالث على ليسانس حقوق.

وتزوجت الأم المثالية من عامل بسيط ورزقها الله بـ3 أبناء، ومرض زوجها بمرض السرطان، وتوفي بعد صراع مع المرض تاركًا أطفاله في سن الخامسة والثالثة وسنتين من العمر ومعاشًا لا يتعدى 15 جنيهًا، وخرجت للعمل وعملت بإحدي الحضانات، كما عملت في خياطة الملابس للأهل والأصدقاء لكي يزيد دخلها، ونجحت في تربية أبنائها وبناء منزل والدهم الذي تركه بالطوب اللبن وذلك بمساعدة أبنائها الذين تخرجوا في الجامعة، وتزوجوا، ولا يزال عطاؤها مستمرًا للجميع للأولاد والأحفاد».