تكريم وزيرة البيئة فى حفل جوائز المرأة العربية للمسئولية المجتمعية

أكدت وزيرة البيئة على أهمية دور المرأة العربية فى الحفاظ على البيئة مشيرة أن مسئوليات المرأة والتحديات التى تواجهها لا يمكن اجتيازها إلا بالمصابرة والإصرارا على تخطيها، ووجود المرأة من خلال المناصب السياسية والقيادية فى مصر يضع على عاتقها شعور أكبر بالمسئولية لديها ويعطي مثال للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال تكريم المجلس العربي للمسئولية المجتمعية للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى إطار تكريم أبرز الشخصيات والنماذج المتميزة لدورهم المتميز والمؤثر فى مجال التنمية المجتمعية وذلك خلال حفل جوائز "المرأة العربية" فى نسخته الرابعة والذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعة.

وتابعت وزيرة البيئة أن على الأجيال القادمة من الفتيات البعد عن النمطية وخلق حالة من الابتكار والابداع وأخذ تلك النماذج المشرفة كقدوة لها لدفعها للعمل على تحدى الصعاب والوصول للمكانة التى تحلم بها.

من جانبها الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعة سعادتها بالمنتدى الرابع للمراة العربية لوجود شخصيات عظيمة من كافة الوطن العربي ذو قيمة، مشيرة إلى مبادرة المرأة العربية للتحالف الوطني والابداع التربوي هذا العام تمثلها 6 سيدات من 6 دول عربية والتى تعد أقوي مبادرة عربية ستكون نموذج تربوي ثقافي تدريبي وابتكاري، مشيرة إلى ترشيح الدكتورة ياسمين فؤاد لأكثر الشخصيات تأثيرا لدورها البارز فى التنمية المجتمعية وعلى المستوى الدولي والاقليمي وخاصة فى دورها البارز فى مؤتمر المناخ cop27 ، وقد أهدت وزيرة البيئة التكريم لوالدتها الأستاذة الصحفية الكبيرة ناهد المنشاوى نظرا للدعم والمساندة التى قدمتها لها طوال حياتها.