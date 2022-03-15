«النقل» تبحث التعاون مع الإمارات: البيئة التشريعية مشجعة للاستثمار بمصر

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، مريم الكعبي، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين، حيث أكد الوزير عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين والقيادة السياسية في الدولتين، وأنّ مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، ومنها النقل.

بيئة تشريعية مشجعة للاستثمار بمصر

وأشاد وزير النقل، بالنهضة الكبيرة التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، مشيرا إلى تطلع إلى تعزيز آفاق الاستثمار بين الجانبين في قطاع النقل، خاصة وأنّ المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، وهناك بيئة تشريعية مشجعة للاستثمار، كما أنّ التعاون المشترك يرتكز على التكامل بين قطاعات النقل في مصر والإمارات مثل التعاون والتكامل في مجال الموانئ البحرية وسياحة الكروز.

من جانبها، أكدت سفيرة الإمارات في القاهرة، عمق العلاقات بين البلدين، وقيادتهما السياسية، موضحة أنّ بلادها تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في المجالات كافة ومنها قطاع النقل، على نحو يسهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتنمية الاستثمارات القائمة، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر، كما أشادت بالتطور الهائل الذي تشهده مصر في جميع المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل

كما بحث الجانبان، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل المختلفة، والتي قد تشكل انطلاقة قوية للتعاون المشترك، حيث أكد الوزير وجود فرص استثمارية في مجال النقل البحري في جميع الموانئ المصرية، ومنها موانئ السخنة والإسكندرية وشرم الشيخ، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها، وفقا لأحدث النظم العالمية، تشمل تطوير الموانئ المصرية، لتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15-18 مترا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كم، كما أنّ موانئ دبي وموانئ أبوظبي، أمامهما فرصا كبيرا للاستثمار في مجال النقل البحري في مصر.

أتوبيسات BRT على الدائري

ولفت إلى أنّه جرى التعاون في مجال أتوبيسات BRT على الطريق الدائري، قد يشكل نموذجا ناجحا آخر للتعاون المشترك، كما أنّ مجال الموانئ البرية والمناطق الجافة واللوجيستيات، به فرص استثمارية واعدة أمام الجانب الإماراتي، خاصة وأنّ مصر تنشئ شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، لخدمة حركة التجارة وزيادة حركة التدول في الموانئ البحرية.

وأشار إلى أنّه جرى التخطيط لإنشاء منطقة لوجيستية جديدة في سفاجا، لخدمة ميناء سفاجا وحركة التجارة والمثلث الذهبي، موضحا أنّ الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، يخدمان حركة التجارة في ميناء السخنة.