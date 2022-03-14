مشروع لوزارة البيئة ينقل حياة بدو سيناء للقاهرة.. «سفاري وتخييم وطهي»

على أطراف القاهرة وعلى بعد أمتار من الجامعة الألمانية بالتجمع الخامس، أطلقت وزارة البيئة مشروعًا لدمج السكان المحليين للمحميات في الأنشطة البيئية من خلال إقامة مشاريع استثمارية تنقل تجربة السياحة البيئية لمحميات شرم الشيخ وجنوب سيناء للقاهرة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن المشروع يأتي استكمالا لحملة «إيكو إيجيبت» التي تأتي كجزء من مبادرة رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر» التي تم إطلاقها بمدينة شرم الشيخ في 2019، حيث عملنا خلال تلك الفترة على البنية التحتية للمحميات ودعم القطاع الخاص والمجتمع المحلي ليقدم خدمات داخل المحميات وتفعيل منظومة الاستدامة المالية.

20 ألف فرصة عمل بالمحميات السياحية

وأضافت ياسمين فؤاد: «من خلال الحملة والمبادرات الملحقة بها نجحنا في خلق فرص عمل لـ20 ألف أسرة بمختلف المحميات السياحية والتي يقبل عليها الزوار من كل أنحاء العالم كتجربة فريدة لا يوجد ما يضاهيها في العالم حيث تم إنشاء 19 مركزا للزوار داخل 19 تطوير البنية التحتية للمحميات ورفعنا الدخل للسكان المحليين ليصل إلى 120%».

الغابة المتحجرة في القاهرة

وتابعت: «يعتبر نموذج الغابة المتحجرة نموذجا رائدا في قلب القاهرة الجديدة، حيث نقلنا نماذج من التراث السيناوي الخاص بالسكان المحليين لجنوب سيناء بملابسهم وموسيقاهم وطرق طهي الطعام وحفلات السمر الليلية وحتى ضيافتهم لزوارهم ليكون هذا نموذج لمشاريع التعاون بين السكان المحليين ووزارة البيئة للاستثمار في المحميات الطبيعية بما لا يضر بها وبطبيعتها».

وتابعت وزيرة البيئة: «قريبا سيكون هناك نموذج آخر لا يقل أهمية داخل محمية وادي الجمال بمرسى علم حيث سيكون لدينا نموذج يفوق مثيلة في دول أفريقيا المعروفة بمحمياتها الطبيعية ويأتي مشروع الغابة المتحجرة كنموذج سيتم تعميمه في أكثر من محمية».