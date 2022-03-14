رئيس التحرير

محمود مسلم

مشروع لوزارة البيئة ينقل حياة بدو سيناء للقاهرة.. «سفاري وتخييم وطهي»

كتب:

رضوى هاشم
08:38 م | الإثنين 14 مارس 2022
مشروع الغابة المتحجرة

مشروع الغابة المتحجرة

على أطراف القاهرة وعلى بعد أمتار من الجامعة الألمانية بالتجمع الخامس، أطلقت وزارة البيئة مشروعًا لدمج السكان المحليين للمحميات في الأنشطة البيئية من خلال إقامة مشاريع استثمارية تنقل تجربة السياحة البيئية لمحميات شرم الشيخ وجنوب سيناء للقاهرة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن المشروع يأتي استكمالا لحملة «إيكو إيجيبت» التي تأتي كجزء من مبادرة رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر» التي تم إطلاقها بمدينة شرم الشيخ في 2019، حيث عملنا خلال تلك الفترة على البنية التحتية للمحميات ودعم القطاع الخاص والمجتمع المحلي ليقدم خدمات داخل المحميات وتفعيل منظومة الاستدامة المالية.

20 ألف فرصة عمل بالمحميات السياحية

وأضافت ياسمين فؤاد: «من خلال الحملة والمبادرات الملحقة بها نجحنا في خلق فرص عمل لـ20 ألف أسرة بمختلف المحميات السياحية والتي يقبل عليها الزوار من كل أنحاء العالم كتجربة فريدة لا يوجد ما يضاهيها في العالم حيث تم إنشاء 19 مركزا للزوار داخل 19 تطوير البنية التحتية للمحميات ورفعنا الدخل للسكان المحليين  ليصل إلى 120%».

الغابة المتحجرة في القاهرة

وتابعت: «يعتبر نموذج الغابة المتحجرة نموذجا رائدا في قلب القاهرة الجديدة، حيث نقلنا نماذج من التراث السيناوي الخاص بالسكان المحليين لجنوب سيناء بملابسهم وموسيقاهم وطرق طهي الطعام وحفلات السمر الليلية وحتى ضيافتهم لزوارهم ليكون هذا نموذج لمشاريع التعاون بين السكان المحليين ووزارة البيئة للاستثمار في المحميات الطبيعية بما لا يضر بها وبطبيعتها».

وتابعت وزيرة البيئة: «قريبا سيكون هناك نموذج آخر لا يقل أهمية داخل محمية وادي الجمال بمرسى علم  حيث سيكون لدينا نموذج يفوق مثيلة في دول أفريقيا المعروفة بمحمياتها الطبيعية ويأتي مشروع الغابة المتحجرة كنموذج سيتم تعميمه في أكثر من محمية».

 

اقرأ المزيد:

وزيرة البيئة: مبادرة «كن سفيرا للتنمية المستدامة» مشروع ضخم يفتح المجال للإبداع

وزيرة البيئة: مصر سبقت العالم في الاستعداد للتغيرات المناخية

«البيئة»: رسوم النظافة الجديدة لم تُطبق حتى الآن

«البيئة»: سرعة الرياح سبب انتشار حريق محمية جزر سالوجا وغزال بأسوان

«البيئة»: نسعى لتحقيق نمو اقتصادي يتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ
بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.