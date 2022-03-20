المتهم بقتل «طفل الإسماعيلية» يمثل جريمته.. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة فايد في الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد جمال عمر، في إلقاء القبض على الشاب المتهم بقتل طفل في الإسماعيلية خلال الأيام الماضية، واصطحبه فريق من النيابة العامة ظهر اليوم الأحد، إلى مكان الواقعة لتمثيل جريمته.

اعتراف المتهم بقتل طفل الإسماعيلية

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن فريق البحث الجنائي بمشاركة النقباء علي طه وزياد إسماعيل، معاونا مباحث مركز فايد، في التوصل إلى هوية المتهم بارتكاب الواقعة.

وقالت المصادر الأمنية إن المتهم يدعى «خالد.س» في العشرينيات من العمر، وله محل إقامة بشمال سيناء، وانتقل مع أسرته إلى محافظة الإسماعيلية واستقروا في قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

وأضافت المصادر أن رجال البحث الجنائي ألقوا القبض على الشاب، والذي اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان إخفاء الجثمان في منطقة زراعية قريبة من محل إقامة المجني عليه.

وأمرت النيابة العامة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العثور على جثمان الطفل

وعثر رجال وحدة مباحث مركز فايد في الإسماعيلية، على جثمان الطفل بجوار مزرعة للدواجن بمنطقة العمار التابعة لقرية سرابيوم في مركز فايد.

وقال شهود العيان إن المتهم حاول إخفاء جثة الطفل داخل «شيكارة»، وقام بإلقاء الجثمان لإخفاء جريمته.

ويناقش فريق من النيابة العامة في الإسماعيلية المتهم لمعرفة سبب ارتكابه للواقعة، فيما تستمع النيابة لأقوال أسرة المجني عليه للتعرف على وجود خلافات بين الأسرتين من عدمه.