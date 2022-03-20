دفن جثمان طفل عثر عليه مقتولا بالإسماعيلية.. «ملفوف في قطعة قماش»

أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية، مساء أمس السبت، بدفن جثمان طفل في العاشرة من عمره، عُثر عليه مقتولا في مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وقال شهود عيان من أهالي قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، إنه تم تشييع جثمان الطفل مساء أمس، وسط حضور عدد كبير من أهالي المنطقة المقيم بها والذين سيطر عليهم الحزن.

تغيب الطفل عن المنزل

وكانت أسرة الطفل قد أبلغت عن تغيبه عن المنزل بعد توجهه إلى المدرسة صباح الأحد الماضي وعدم عودته مرة أخرى، واستمرار غيابه لأكثر من 6 أيام.

وشكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث برئاسة المقدم محمد جمال عمر رئيس وحدة مباحث فايد، لمحاولة كشف أسباب تغيب الطفل خاصة مع عدم تلقي والده أي تهديدات أو اتصالات لطلب فدية كونها أسرة بسيطة.

وعمل فريق المباحث الجنائية على تفريغ كافة الكاميرات في المناطق التي مر عليها الطفل قبل انتقاله، وفحص كافة علاقات الأسرة والطفل المختفي.

العثور على جثمان الطفل

ونجح رجال البحث الجنائي في العثور على جثمان الطفل بجوار إحدى مزارع الدواجن في منطقة «العمار» التابعة لقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وبحسب شهود العيان فإنه تم العثور على الطفل مخنوق وملفوف في قطعة قماش بغرض إخفاء الجثة عن أعين المارة.

وتحفظت الشرطة على الجثمان، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ عليه في مشرحة مستشفى فايد المركزي، وانتداب مفتش الصحة لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، لكشف لغز الواقعة وضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.