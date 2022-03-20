الزراعة: نشتري القمح من الفلاح بسعر عالٍ ويعود له مرة أخرى كخبز مدعم

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن المزارع المصري بدأ يعي أنه حينما يورد محصول القمح للدولة بسعر مجزٍ، فإنها ترد مرة أخرى بأقل من أسعارها بـ10 مرات عبر رغيف الخبز المدعم، الذي يصل لكل مواطن مصري بالدولة، ونسبة كبيرة من المزارعين المصريين يستفيدون من رغيف الخبز على بطاقات تموين الخبز، ويعتبر أن هذا المحصول يشترى بسعر عالٍ من الفلاح، ويرجع إليه مرة أخرى، بعد أن يتم تصنيعه في صورة رغيف خبز مدعم، وفي كلتا الحالتين يعتبر إضافة للمزارع والفلاح المصري.

الصوب الزراعية من الإنجازات الممتازة بالدولة المصرية

أضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن الصوب الزراعية من الإنجازات الممتازة بالدولة المصرية والجميع بالدولة المصرية بدأ يعي ذلك، حيث يوجد اتزان في الأسواق، وأصبحت المنتجات تتوافر على مدار العام وفي كل مكان بأسعار في متناول الجميع، ولم تصبح هناك الفترات الانتقالية بين العروات التي كانت تتسبب في حجب صنف معين أو خضار معين لا نراه إلا من موسم لموسم، ولكن بفضل الصوب الزراعية أصبح لدينا كافة الاحتياجات من الخضر المختلفة وأصنافها المختلفة على مدار العام.

كل الخضار المصري والفاكهة متوافرة بالأسواق طوال العام

وشرح رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة أن كل الخضار المصري والفاكهة متوافرة بالأسواق طوال العام، مشددًا على أن الزراعة في الصوب تعمل طبقًا لضوابط وتقنيات عالية جدًا تكون آمنة في الاستخدام للمواطن المصري، وأيضًا هناك مراقبة على استخدام المبيدات أو المخصصات الزراعية والحفاظ على المحصول والجني في الفترات ما قبل الحصاد وتتم مراعاة أن تكون هناك رقابة صارمة، فهناك وعي كبير جدًا لكل من يعملون بهذا المجال حول معرفة الأثر الباقي للمواد المستخدمة على المنتج، سواء كان ورقيًا أو ثمارًا ويتم التحليل باستمرار للتأكد من سلامة المنتجات من المبيدات الزراعية.