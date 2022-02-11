وسط إشادات بجودة الملاعب وحسن التنظيم .. انطلاق بطولة مدينتي المفتوحة للجولف

أشاد المشاركون ببطولة مدينتي للجولف للهواة 2022، بمستوى تنظيم البطولة من حيث توافر كافة الإمكانيات بنادي جولف مدينتي، والتجهيزات الفنية لإقامة البطولة على مستوى دولي، علاوة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تعقيم كافة المنشآت والأدوات الرياضية، مؤكدين جاهزية النادي لاستضافة مسابقات وبطولات دولية.

وخطف ملعب نادي جولف مدينتي أنظار المشاركين والمتابعين لبطولة مدينتي للجولف، بسبب تميز أرضية الملعب بعشب أخضر بمستوى جيد لم يتأثر بالظروف المناخية، وكذلك تصميم عالمي والذي وضعه روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

قال المهندس وليد السماك أحد المشاركين ببطولة مدينتي للجولف للهواة 2022، إن القائمين على البطولة حرصوا على توفير كافة الإمكانيات لتنظيم البطولة على مستوى محترف، مكن اللاعبين من الاستمتاع بممارسة لعب الجولف، مشيرًا إلى أن اللاعبين الأجانب المشاركين بالبطولة سواء المقيمين في مصر أو القادمين من الخارج أشادوا باحترافية المنظمين ومستوى الملعب كذلك.

من جانبه أشاد وليد محروس مصري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بنادي جولف مدينتي، قائلًا لعبت الجولف في أكثر من ملعب داخل مصر وفي أمريكا حيث عشت معظم حياتي هناك، أؤكد أن ملعب مدينتي للجولف هو أحد أفضل الملاعب التي لعبت عليها جولف طوال حياتي، كما أن نادي مدينتي للجولف هو الأفضل لتميزه بناد صحي وجيم وحمام سباحة ومطعم عالمي، وهي منشآت غير متوافرة في أندية الجولف في الخارج، الأمر الذي دفعني للاشتراك في النادي".

أضاف "محروس" :"سعيد بالمشاركة في بطولة مدينتي للجولف للهواة، في ظل المنافسة القوية التي تتمتع بها البطولة"، مشيدًا بتعاون القائمين على بطولة مدينتي في استقبال اللاعبين، وتوجيههم للملعب وتوفير كافة الإمكانيات التي يحتاجونها.

واتفق معه اللاعب الشاب شريف رزق حول المستوى الرائع لتنظيم بطولة مدينتي للجولف للهواة، مما يجعلها إحدى أقوى البطولات المحلية في لعبة الجولف، مؤكدًا أن نادي جولف مدينتي بما يضمه من فريق محترف ومنشآت عالمية يمكنه استضافة بطولات دولية في اللعبة.

وكانت بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة 2022، قد انطلقت اليوم الجمعة، تحت رعاية الاتحاد المصري للجولف بالتنسيق مع مجموعة طلعت مصطفى، وتقام البطولة على ملعب نادي جولف مدينتي لمدة يومين بمشاركة 90 لاعبًا ما بين مصريين وأجانب.

وتوافد اللاعبون المشاركون ببطولة مدينتي، منذ الصباح الباكر على نادي جولف مدينتي، ووزع القائمون على تنظيم البطولة هدايا تذكارية على اللاعبين، الذين استقلوا سيارات مخصصة لنقلهم إلى ملعب جولف مدينتي، لبدء المنافسات والتي استمرت حتى ظهر اليوم، وأعقبها تنظيم فعاليات ترفيهية لأعضاء نادي جولف مدينتي والمشاركون بالبطولة.

وتشهد بطولة مدينتي للجولف هذا العام منافسة قوية في ظل مشاركة نسبة تصل إلى 40% من اللاعبين أجانب من جنسيات مختلفة مثل كوريا الجنوبية، بريطانيا، اسكتلندا، ألمانيا، فرنسا، ماليزيا، كما يتأهل أصحاب المراكز الأولى بالبطولة من المصريين للانضمام للمنتخب الوطني.

وفي نفس السياق، تتميز بطولة مدينتي بمشاركة واسعة من السيدات وصلت إلى 14 سيدة منهن مصريات وأجانب، كما يشارك بالبطولة عدد كبير من الشباب، والذين أمامهم فرصة للانضمام للمنتخب الوطني حال تحقيق نتائج إيجابية بالبطولة.

وسبق أن حصد نادي جولف مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعام 2021 والصادرة عن مؤسسة World Golf Awards، وذلك بعد منافسة مع 12 ملعبًا داخل مصر، وتفوق ملعب جولف مدينتي بعدما حصد أعلى أصوات من قبل المتخصصين في صناعة الجولف ووسائل الإعلام والجمهور.