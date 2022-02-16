"اوبن أير مول مدينتي".. الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الاوسط

تتصدر مدن مجموعة طلعت مصطفي في شرق القاهرة اختيارات العملاء في السكن علي مدار عقود، لما تحتويه من انشطة خدمية وتجارية وترفيهية متميزة، تجعلها المكان الأنسب لحياه عصرية، ومن أبرز تلك المشروعات "مدينتي" التي تعد أكبر مدينة متكاملة ينفذها القطاع الخاص في الشرق الاوسط.

ويحظي المركز التجاري الرئيسي في المدينة " أوبن آير مول" بشهرة واسعة في مصر والمنطقة العربية بعدما نجح خلال أقل من ثلاث سنوات في أن يتحول الي الواجهة المثالية لعشاق التسوق والترفيه، اذ يضم العديد من المحلات التجارية والمناطق الترفيهية التي تم تصميمها بأسلوب عصري وجذاب يجعلها من أفضل المناطق لقضاء يومي عائلي متميز.

تصميم أوبن آير مول مدينتي، جاء مختلفا عن النمط السائد للمراكز التجارية في المنطقة العربية، حيث جمع بين المباني التجارية المغلقة والمناطق المفتوحة المطلة علي البحيرات الصناعية والمسطحات الخضراء للاستمتاع بروعة الطقس في مصر والهواء النقي، ما يضمن تجربة تسوق رائعة، كما ان اختيار مجموعة طلعت مصطفي لفكرة المباني التجارية المنفصلة بتخصيص 8 مباني رئيسية، لكل منها أنشطة محددة، يضيف مزيدا من السهولة في وصول العميل الي هدفه، سواء مجمع السينمات أو قاعة الطعام الرئيسية أو مناطق الازياء والموضة أو حتي منطقة الالعاب الرئيسية، وغيرها من احتياجاته اليومية. وحرصا منها على تقديم أفضل الخدمات، ربطت مجموعة طلعت مصطفى تلك المباني بأربعة "ترام" مستوحاة من مدينة سان فرانسيسكو الامريكية لتيسير الحركة بينها وأيضا للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمساحات الخضراء والاطلالة الفريدة على البحيرات، بما يضفي طابعا خاصا للمول.

ويعد اوبن اير مول مدينتي أحد أكبر المراكز التسويقية في مصر والشرق الاوسط، حيث تتخطي المساحة الايجارية نحو 92 ألف متر مربع، تضم أشهر البراندات المحلية والعالمية في مجال الأزياء والموضة وتوفر أرقي الازياء الملائمة لكافة الاطلالات، فضلا عن أشهر سلاسل المطاعم التي تتيح اشهي المأكولات، والكافيهات العالمية لتجربة الاستمتاع بكوب من مشروبك المفضل خلال التسوق.

وبدأ التشغيل الجزئي لـ "أوبن اير مول مدينتي" في اواخر 2019، بافتتاح مبني " E" الذي يضم كارفور هايبر ماركت ومبني " D" لمجمع سينما "رينيسانس" بأكثر من 15 شاشة عرض لافضل التقنيات للاستمتاع بمشاهدة فيلمك المفضل.

وفي ديسمبر الماضي تم افتتاح " فوود هول " أو صالة الطعام الرئيسية بأكثر من 30 مطعما من اشهر السلاسل المحلية والاقليمية والعالمية، لترضي تطلعات كافة الاذواق، ووقعت مجموعة طلعت مصطفي خلال الفترة الماضية مجموعة من الاتفاقيات مع مشغلي اشهر العلامات التجارية في مجال المطاعم لافتتاح فروع لهم داخل أوبن اير مول مديتني".

واخيرا تم افتتاح مبني " C" والذي يضم " أكستريم لاند" أكبر مركز ترفيهي من نوعه في مصر، ويوفر تجربة ممتعة لقضاء يوم عائلي وسط مجموعة من الالعاب التى تلائم جميع المراحل العمرية.

كما يضم اوبن اير مول منطقة خدمات يتواجد بها فروع لمختلف البنوك العاملة في السوق المصرية، وتعمل طلعت مصطفي حاليا علي تدشين أكبر صالة للتدريبات البدنية والصحية بعد تعاقدها مع " إيجنايت إيجيبت" لتنفيذها، لتضيف لمسات جديدة لأوبن أير مول وتجعله مركزا متكاملا لكافة احتياجات العملاء، ليس فقط في مدينتي ولكن لمنطقة شرق القاهرة حيث يحظي المول بموقع متوسط في شرق القاهرة يتيح الوصول اليه من كافة المناطق.