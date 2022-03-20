«أهلا رمضان» يفتح أبوابه لمواطني القليوبية.. بأسعار ما قبل الحرب الروسية

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، افتتحا اليوم الأحد معرض «أهلا رمضان»، في حي غرب مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك في حضور عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وعدد من قيادات الغرفة التجارية بالإقليم.

الشركات المشاركة في المعرض

ويشارك في معرض أهلا رمضان المقام في القليوبية، عدد كبير من شركات الأغذية وكبار التجار سواء الموردين أو المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، وذلك بهدف توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية لمواطنين خلال شهر رمضان الكريم وباسعار مناسبة في متناول أيدي الجميع.

تفاصيل أجنحة المعرض

وتفقد وزير التموين ومحافظ القليوبية أجنحة المعرض المختلفة لمتابعة المنتجات وأسعارها، وأشاد كل منهما بالتنظيم وبمحتويات المعرض من سلع تحتاج إليها الأسر المصرية، خلال شهر رمضان، سواء كانت سلع غذائية أو مستلزمات منزلية أو منتجات مختلفة، كما أشادا بانخفاض الأسعار، وأكدا أن الدولة المصرية تهدف من إنشاء هذه المعارض، توفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تنافس الأسواق.

وأشار «المصيلحي»، إلى أن نسبة التخفيضات على منتجات المعرض والمنافذ المتحركة تتراوح ما بين 20 و30 % مقارنةً بأسعار السوق، مؤكدًا أنه جرى توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين في معارض «أهلا رمضان»، ومنها الدقيق، المكرونة، السكر، الزيوت، البقوليات، والأرز، بالإضافة إلى اللحوم البيضاء والحمراء ومنظفات الغسيل.

ولفت وزير التموين، إلى أن هناك رقابة مكثفة من إدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة والغرفة التجارية، على المعارض في كل محافظات مصر، إلى جانب متابعة الأسواق والمحال لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.

البيع بأسعار ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف المصيلحي أنه تم الحفاظ على أسعار شهري يناير وفبراير أي ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلي أن أسعار اللحوم السوداني في المعرض من 90 إلى 95 جنيها والمجمد من 80 إلى 85 جنيها، واللحوم البلدية تتراوح بين 120 و125 جنيها، وطبق البيض الأبيض من 45 إلى 48 جنيهًا.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن هناك منافسة بين العارضين في الاسعار، فكل منهم يقدم بتخفيضات كبيرة وجميع السلع متوفرة وفي متناول الجميع، والمعرض مستمر حتى نهاية رمضان، وعقد محافظ القليوبية اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ المعرض لمواجهة ارتفاع الأسعار وإتاحة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.