بعد طرح ويجز أغنيته.. تعرف على قصة فيلم كباتن الزعتري

تصدرت قصة فيلم كباتن الزعتري محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن طرح مؤدي الراب ويجز أغنية خاصة بالفيلم بعنوان بعودة يا بلادي، واستطاعت الأغنية أن تتصدر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحها.

قصة فيلم كباتن الزعتري تدور في فلك لعب كرة القدم

قصة فيلم كباتن الزعتري تدور عن قصة شابان حاملي الجنسية السورية وهما محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في المملكة الأردنية الهاشمية الأردن منذ خمسة أعوام.

محمود وفوزي كانا قد هربا من مدينة درعة السورية عام 2013 بسبب الظروف السياسية والاجتماعية الصعبة التي يعيشان فيها هناك ويذهبان إلى مخيم الزعتري في الأردن.

ورغم الأزمات العصيبة التي يمران بها إلا أنهما يحلمان دوما بلعب كرة القدم والاحتراف فيها ويتحقق الأمر حين ما تأتي بعثة إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية.

قصة فيلم كباتن الزعتري من تأليف أحمد الزغبي

فيلم كباتن الزعتري عرض لأول مرة أثناء المسابقة الدولية لمهرجان صندانس السنوي في الولايات المتحدة، كما أنه حاز على عدة جوائز في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي.

وعاد فيلم كباتن الزغتري للظهور من جديد بعد أن طرح ويجز أغنيته الجديدة بعودة يا بلادي خلال الساعات الماضية وهي أغنية تسرد أحداث وكواليس الفيلم بشكل بسيط، الفيلم عرض في مصر 16 أكتوبر من العالم الماضي وهو مقدم باللغتين العربية والإسبانية ولكن عرضه الأول كان في 31 يناير من عام 2021.

الفيلم من بطولة محمود داغر وفوزي قطليش وعدد من اللاعبين العالمين منهم تشافي هيرنانديز الإسباني والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني توماس مولر والفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريبين روبن والفرنسي ديفيد تريزيجية والتشيلي أرتورو فيدال ومن تأليف أحمد الزغبي وإخراج علي العربي.