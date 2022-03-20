والدة شهيد الداخلية عن اختيارها ضمن الأمهات المثاليات: «هدية ابني»

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2022 على مستوى جميع المحافظات، والتي كانت من بينهم السيدة سمحية حسين أحمد، والدة الشهيد النقيب زين العابدين مصطفى محمود الذي استشهد في عام 2013.

والدة شهيد الداخلية: مبسوطة جدًا وده يعتبر هدية من ابني

أعربت والدة الشهيد زين العابدين، خلال حديثها لـ«الوطن» عن مدى سعادتها باختيارها ضمن الأمهات المثاليات، موضحة أنه يتعبر بمثابة تكريم لمشوارها عبر الفترة الماضية وصبرها على قضاء الله سبحانه وتعالى، وهدية من ابنها الشهيد: «أنا مبسوطة جدًا عشان التكريم وحسيت أني دي هدية من ابني وبيقولي كل سنة وأنتي طيبة يأمي».

وتابعت «حسين» أنها لديها 3 أبناء وكان الشهيد أصغرهم: « عندي محمد ابني الكبير ده ضابط.. وبنتي هبة دي شغالة في مباحث وزارة الكهرباء وهو ابني زين العابدين ده كان أصغر »، لافتة إلى أن قبل تلقيها خبر اختيارها ضمن الأمهات المثاليات بيومين كانت تشعر بوجود ابنها بجوارها: «كان قاعد جمبي ويبصلي ويضحك».

يتم تكريم والدة الشهيد لأول مرة

وأشار والدة الشهيد إلى أن ابنها كان دائمًا الحرص على تهنئتها في مناسبات الأعياد المختلفة: «كان دايما يعيد عليا وحتى لو كان في شغله كان يتصل بيا ويقولي كل سنة وانتي طيبة يا ماما.. ومفيش أحسن منه كان مؤدب جدًا»، مضيفة أن هذا العام يتم تكريمها لأول مرة منذ وفاة ابنها: «دي أول مرة اتكرم فيها وكنت منتظره التكريم ده من زمان والحمد لله ربنا رضاني».

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أن المرأة شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.