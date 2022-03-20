هيئة الرعاية الصحية: تشغيل وحدة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تشغيل وحدة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي للنساء والتوليد التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أول مستشفى متخصص للنساء والتوليد بصعيد مصر.

تقديم خدمات تشخيص وعلاج حالات أورام النساء

وأشارت الهيئة، إلى أن وحدة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي، تشمل تقديم خدمات تشخيص وعلاج حالات أورام النساء مثل أورام «الثدي، عنق الرحم، الرحم، المبيض»، إضافة إلى إجراء جميع عمليات استئصال أورام الثدي الجراحية والتكميلية، وجميع عمليات استئصال أورام الرحم الأخرى.

وأضافت، أنه يتم الكشف بوحدة أورام النساء عن طريق جهاز الكشف عن أورام الثدي الإشعاعي (الماموجرام) لكشف وتشخيص أوارم الثدي، وذلك تحت إشراف نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين لجرحات الأورام بالمستشفى.

وتابعت، أن الوحدة تضم من الأطباء الاستشاريين المتميزين كلا من الدكتور ممدوح السيد إبراهيم، استشاري جراحة الأورام بمستشفى معهد ناصر، الدكتور أسامة سعيد عبدالغني، استشاري جراحة الأورام بمستشفى معهد ناصر، الدكتور أحمد عبدالحكيم، أخصائي جراحة الأورام بمستشفى معهد ناصر، الدكتور محمد عبد ربه، أخصائي جراحة الأورام بمعهد ناصر.

ولفتت، إلى أنه يمكن حجز موعد للكشف بعيادة أورام النساء، أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة مسجل عليها منتفعات التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، عبر الاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.