الأم المثالية لمؤسسات الرعاية في بني سويف: «دول بناتي فضل ونعمة عليا»

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة «الأم المثالية لعام 2022»، على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن المركز الأول على مستوى الجهورية حصلت عليه سهام وداعي إسماعيل، الأم البديلة لمؤسسات الرعاية «كريمي نسب» من محافظة بني سويف.

قالت الأم البديلة لمؤسسات الرعاية، سهام وداعي إسماعيل عباس، مشرفة بدار «كريمي نسب»، إنها فوجئت باختيارها ضمن قائمة الأمهات المثاليات لهذا العام، ولم يكن الأمر في الحسبان، وأعربت عن سعادتها جيدًا، إذ أنها شعرت بتكليل تعبها طوال هذه السنوات بالفرحة والفخر، قائلة: «الحمد لله ربنا كرمني برعاية البنات ودا فضل ونعمة من عنده هما بناتي» حسب ما روته لـ«الوطن».

الاهتمام بابنها القعيد وفتيات الدار

وأضافت الأم المثالية البديلة، أنها تعمل في مجال الرعاية منذ عام 1977، لتنتقل بعدها في الرعاية بدار «كريمي نسب» عام 1980، فضلاً عن تربية أولادها الـ3، الابن الأكبر من ذوي الهمم، والابنة الثانية أستاذة جامعية، أما الابنة الثالثة حاصلة على بكالريوس خدمة اجتماعية، وتقوم برعاية شقيقها الأكبر في غياب والدتهم، التي تذهب للدار منذ الصباح حتى المساء.

تستكمل: «بهتم بابني القعيد وأجهزله كل احتياجاته الخاصة قبل ما أروح الدار.. وأخته تهتم به باقي اليوم لحد ما ارجع».

تفوق فتيات الدار الدراسي لتحقيق امنياتهم

وأشارت صاحبة الـ67 عاما، إلى أن فتيات دار«كريمي نسب»، تعتبرهم بمثابة أولادها، قائلة: «احنا بناخد البنات من عمر يوم.. وانا بربيهم على أيدي وبعتبرهم زي أولادي بالظبط.. بهتم بكل حاجة تخصهم من أكل وشرب ولبس ودراسة» حسب تعبيرها.

وأوضحت أن فتيات دار «كريمي نسب» بمرحلتي الابتدائية، والاعدادية، إذ أنهم يحبون التعليم جيدًا، ويتفوقون في الدراسة مع إصرارهم على تحقيق أمنياتهم.