أسعار ومواصفات جيتور في مصر.. تبدأ من 325 ألف جنيه

كشف الوكيل الحصري والمحلي لشركة جيتور الصينية في مصر، قائمة الأسعار الجديدة، التي شملت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار سياراتها من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه بشكل مفاجئ.

أسعار جيتور 2022 في مصر

جاءت الأسعار الجديدة لـ «جيتور 2022» في مصر مرتفعة بشكل كبير، بسبب عوامل عديدة منها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار أغلب السلع وليست السيارات فقط.

أسعار جيتور X95 2022 في مصر

بدأت أسعار جيتور X95 في مصر 424.400 جنيه، بعد أن ارتفعت أسعارها بقيمة 20 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فهي بسعر 464.900 جنيه.

وتبدأ أسعار جيتور X70 2022 في مصر حالياً بتاريخ 20 مارس في فئتها الأولى بـ324.800 جنيه، بعد أن ارتفعت أسعارها بفارق 15 ألف جنية، أما الفئة الثانية فهي بسعر 359.800 جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار السيارات

لم تكن هذه هي الزيادة الأولى ولن تكن الأخيرة في سوق السيارات المصري خلال مارس الحالي، فهناك العديد من شركات السيارات رفعوا أسعار سياراتهم خلال مارس الحالي، ومازالت الأسعار في الارتفاع ومرشحة إلى الزيادة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن هذه الارتفاعات في الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أشعلت فتيلاً جديداً من موجة ارتفاع الأسعار بعد أن ارتفعت أسعار الشحن العالمية لمرة ثانية بعد انخفاضها فترة طويلة.

وهناك أيضاً عامل آخر، وهو توقف توريدات قطع الغيار اللازمة لإنتاج السيارات والتي يوجد أغلب مصادرها في أوكرانيا، وارتفاع جديد في أسعار الرقائق الإلكترونية وبعض المعادن الهامة في إنتاج السيارات مثل النيكل.