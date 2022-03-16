«إحلال السيارات»: أسعار «BYD» لن تتأثر بإعلان ارتفاعها عالميا

نفت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التابعة لـ«وزارة المالية»، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزودج أو الغاز الطبيعي، تأثرها بزيادة أسعار السيارات الكهربائية الصينية BYD، بعدما أعلنت الشركة المصنعة عزمها رفع الأسعار، بما يتراوح بين 471 وحتى 942 دولارا، بداية من اليوم.

وكشف طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، أن المبادرة تتيح إحلال السيارات ماركة BYD العادية، التي تعمل بالوقود المزدوج سواء الغاز الطبيعي أو البنزين، إلى جانب السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقط، موضحاً في تصريحات لـ«الوطن»، أنه منذ انطلاق مبادرة إحلال السيارات في يناير 2021 وحتى الآن، لم تتيح إحلال السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ممكن إدراجه خلال العام المقبل 2023.

ارتفاع أسعار المواد الخام والرقائق الإلكترونية

مع ارتفاع أسعار المواد الخام والرقائق الإلكترونية، تتسابق الشركات العالمية المصنعة للسيارات إلى رفع أسعار السيارات، إذ أعلنت اليوم، شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD، عزمها زيادة أسعار السيارات بداية من اليوم، بما يتراوح بين 3000 إلى 6000 يوان صيني، بما يعادل 471 حتى 941 دولار أمريكي، وذلك في بيان لها.

تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضحت أنها اضطرت إلى رفع الأسعار، بعدما ارتفعت أسعار الخام عالميا، مع اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد مع بداية الحرب «الروسية- الأوكرانية» منذ 24 فبراير الماضي، إذ ارتفعت أسعار المعادن المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية، بما في ذلك الألمونيوم والبلاديوم، علاوة على ارتفاع أسعار النيكل الليثيوم، أحد أهم مدخلات صناعة بطاريات تشغيل السيارات الكهربائية.

وأشارت الشركة الصينية بحسب البيان، إلى أن العملاء الذين دفعوا دفعات مقدمة لشراء سيارات جديدة قبل هذا التاريخ، لن يتأثروا بالزيادات الجديدة.