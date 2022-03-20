4 معادن سترفع أسعار السيارات عالمياً.. تعرف عليها

كشف تقرير لشركة «ستيلانتيس»، رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، أن أسعار السيارات أصبحت ترتفع في الوقت الحالي ليس بسبب توقف الإنتاج أو تعطل المصانع بسبب جائحة كوفيد -19، لكن الأسباب الآن تعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة من المعادن التي تدخل في صناعة السيارات، حيث تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في زيادة أسعار المعادن التي يعتمد عليها في صناعة السيارات.

معادن تدخل في صناعة السيارات

ووفقاً للتقرير، فإن المعادن التي تدخل في صناعة السيارات، هي 3 أنواع رئيسية (النيكل والألومنيوم والبلاديوم)، وقفزت أسعار تلك المعادن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت في يومها الخامس والعشرين.

أسعار النيكل تسجل قفزات سعرية

وتضاعفت أسعار النيكل في 8 مارس الحالي، لتجاوز 100000 دولار للطن المتري، حيث اشترت مجموعة Tsingshan Holding Group الصينية، أحد أكبر المنتجين في العالم، كميات كبيرة لتقليل رهاناتها القصيرة على المعدن، الأمر الذي أدى إلى وقف التداول، بسبب تفاقم ارتفاع الأسعار في وقت كانت فيه المعادن تتصاعد بالفعل على خلفية الصراع الروسي المتصاعد في أوكرانيا، وفقاً لـ"CNBC».

روسيا أكبر منتج للنيكل في العالم

وقفزت أسعار السلع، بسبب المخاوف المتعلقة بالهجوم الروسي على أوكرانيا، مع استمرار الحرب ومجموعة من العقوبات الغربية التي تثير مخاوف الاضطراب إلى جانب الطاقة، تعد روسيا منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للمعادن والحبوب، وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم، وهو مكون رئيسي في الفولاذ المقاوم للصدأ ومكون رئيسي في بطاريات أيونات الليثيوم.

خفض إنتاج السيارات الخفيفة

فيما أشارت شركة S&P Global Mobility، إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى خفض إنتاج المركبات الخفيفة العالمية خلال العام المقبل بملايين الوحدات، وخفَّضت شركة أبحاث السيارات، المعروفة سابقًا باسم IHS Markit، يوم الأربعاء من توقعاتها لإنتاج المركبات الخفيفة العالمية لعامي 2022 و2023 بمقدار 2.6 مليون وحدة لكلا العامين، إلى 81.6 مليونًا لعام 2022 و88.5 مليون وحدة لعام 2023، وفقاً لـ«CNBC».

نقص في قطع غيار مكونات السيارات

وأشارت الشركة إلى أن الحرب تسببت في مشاكل لوجستية وسلسلة التوريد بالإضافة إلى نقص في قطع غيار مكونات المركبات الهامة، والجدير بالذكر أن العديد من صانعي السيارات مصدرون أسلاك الأسلاك، والتي تُستخدم في المركبات للطاقة الكهربائية والاتصال بين الأجزاء، من أوكرانيا، تضيف المشاكل إلى سلسلة التوريد المتوترة بالفعل بسبب جائحة الفيروس التاجي والنقص المستمر في رقائق أشباه الموصلات.