مواصفات وأسعار السيارة جيتور x95 الرياضية.. كاملة الرفاهية

يهتم راغبي اقتناء السيارات البحث عن نوع جديد من السيارات الرياضية من العلامات التجارية الصيني، ومنها السيارة جيتور X95 موديل 2022، وقال سعد محمد عضو رابطة تجار السيارات بالقاهرة الكبرى، إن السيارة الصيني اهتم بها عشاق السيارات الرياضية وانتشرت في السوق، وذلك بعد إعلان الوكيل عن أسعار السيارات جيتور.

أسعار السيارة جيتور في مصر

أكد محمد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار السيارة جيتور من الفئة الأولى تبلغ 414.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية تبلغ 449.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة نور الدين الشريف الوكيل المحلي للعلامة التجارية السيارة جيتور في سوق السيارات بمصر.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، أن السيارة جيتور X95 تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 197 حصان، وعزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن السيارة جيتور X95، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

جيتور اكس 95

الأبعاد الخارجية

الطول: 4875 مم

العرض: 1925 مم

الارتفاع: 1780 مم

مواصفات السيارة جيتور X95 موديل 2022

وتتميز مواصفات السيارة جيتور X95 موديل 2022 الفئة الأولى بالعديد من وسائل الأمان وأبرزها وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة للفرامل، وفرامل يد كهربائية، والتحكم في منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات أمامية – كاميرا خلفية.

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات التي طرحت في سوق السيارات ومن أبرزها مثبت السرعة، ونظام تشغيل السيارة بدون مفتاح، وخاصية تسجيل رحلة القيادة، وإمكانية تثبيت مقاعد الأطفال، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية – إضاءة نهارية LED للمصابيح، كما دعمت الفوانيس بخاصية استشعار مستوى الإضاءة للأماكن، وشبكة أمامية ذات تطعيمات النيكل الفضي، وجنوط 18.

وفي الفئة الثانية زودت طرازات «جيتور X95 – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد، وخاصية فتح باب الشنطة الخلفية كهربائيًا، وإمكانية تعديل عجلة القيادة للأمام والخلف، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وتشغيل الإضاءة الأمامية أوتوماتيكيًا، وطي مرايات جانبية كهربائيًا، وناقل الحركة كهربائي، وجنوط 20 بوصة.