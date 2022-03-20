 الرعاية الصحية: نجاح ولادة ثلاثة توائم لسيدة حامل في الشهر الثامن

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح ولادة ثلاثة توائم لأم في الشهر الثامن، بعد مرور 7 سنوات من تعرضها لتأخر الإنجاب، وذلك بمستشفى حورس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

تفاصيل العملية

وأشارت الهيئة، إلى نجاح الفريق الطبي بقسم النساء والولادة بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل في ثلاثة توائم في الشهر الثامن بعد مرور 7 سنوات من تعرضها لتأخر الإنجاب.

وأضافت، أنه على الفور وبعد إدخال السيدة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، جرى دخولها إلى غرفة العمليات، وجرى إجراء الولادة القيصرية لها، على يد نخبة من أمهر الأطباء بمستشفى حورس التخصصي، وتمت المتابعة للأم والتوائم حتى خروجهما إلى المنزل بصحة جيدة.

الفريق الطبي

وتابعت، أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية للسيدة، ضم كلًا الأطباء ريمون مبارك شحاتة، أخصائي النساء والولادة، أحمد محمد عبدالرحيم، طبيب مقيم بقسم النساء والولادة، كمال الحسيني، أخصائي التخدير، تحت إشراف حسن النادي، رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى، علاء فتحي، رئيس قسم التخدير، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمستشفى.