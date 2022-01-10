عضو الفريق الطبي بمنتدى شباب العالم: «الأطباء عاملين مجهود جبار»

انطلقت منذ ساعات فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، في نسخته الرابعة تحت عنوان «العودة معًا» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر على مدار 4 أيام حتى يوم 13 من شهر يناير الجاري، وذلك بمشاركة مختلف الشباب من 196 دولة من شتى بقاع العالم.

وقال الدكتور محمد أسامة علام، أحد أعضاء الفريق الطبي المشارك لتغطية السلامة الطبية بالمنتدى لـ«الوطن»، إنه تم تكليفه من إدارة الرعاية العاجلة بوزارة الصحة.

حرص وزارة الصحة على عمل مسحة الـPCR

وأضاف «علام»، أن الوزارة شديدة الحرص على الإجراءات الإحترازية وأهمية عمل مسحة الـ«PCR»، لجميع الشباب المشاركين بفاعليات المنتدى، مشيرًا إلى أنه عند اكتشاف إيجابية المسحة الطبية المختصة لظهور كورونا لشخص ما، يتم على الفور إرساله لمستشفى شرم الشيخ الدولي لاستكمال فترة العزل في مصر، وعند اكتمال حالة الشفاء يرسل إلى بلده بعد إنقضاءه لفترة العزل.

إحساس الفريق الطبي بحجم المسؤولية الملقاة على كاهلهم

واستكمل الطبيب المشارك فعاليات المنتدى بأنه هو وجميع الأطباء المشاركين على إحساس عال بالمسؤولية، مشيدًا بدور وزارة الصحة المصرية، من توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، قائلًا: «الوزارة والأطباء هنا عاملين مجهود رائع للتغطية الطبية بفعاليات المنتدى وكل أملنا ظهور المنتدى في أجمل صورة».

السيسي: المسار الصحي في مصر أجاد التعامل مع كورونا

وتحدث الرئيس السيسي خلال فعاليات المنتدى عن جهود مصر في مكافحة فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره حتى الآن، وأن ما تحقق من نتائج سواء في معدلات الإصابة أو معدلات الوفاة إيجابي للغاية قياسًا بالدول الآخرى مضيفًا بأن كورونا إنذار للإنسانية نعمل على تحديه في منتدى شباب العالم، وأن المسار الصحي المصري له تأثير إيجابي كبير في إدارة مواجهة الفيروس في مصر حتى الآن.