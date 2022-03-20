وكيل «خطة النواب»: الرئيس هيعمل للناس أكتر ما هم متخيلين.. القصة كبيرة

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفائض الأولي في الميزانية الجديدة سيكون بنسبة 1.5%، وهذا يعني أن الإيرادات ستكون أكثر من المصاريف، وهذه النسبة تتزايد منذ 3 سنوات ودلالة على مؤشر جيد للاقتصاد، مبينًا أن الحكومة أخذت إجراءات قوية للتخفيف عن كاهل محدود الدخل أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح أن قيمة الدعم في الموزانة العامة تصل 323 مليار جنيه، وسيتم استبعاد عدم محدودي الدخل، ودعم محدودي الدخل بمبالغة أكثر من التي كان يتم صرفها في الماضي.

أزمات ضغطت على الاقتصاد المصري

وأضافت «الحكيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع مساء اليوم الأحد، على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي المخضرم أحمد موسى، أن أزمات جائحة كورونا وتعويم الجنيه والحرب الروسية الأوكرانية ضغطت على الاقتصاد، ولكن الدولة مازالت تدعم الفئات المستحقة للدعم.

القصة كبيرة أوي المرة دي

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز إلى الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدًا أن السيسي كان حريصًا على زيادة المعاشات والمرتبات والإنحياز إلى الفلاح قبل زراعة القمح.

متابعًا: «أنا حاسس إن الرئيس هيعمل للناس أكتر ما هم متخيلين بس لازم نساعد الحكومة لأن القصة كبيرة أوي المرة دي وفي تضخم غير مسبوق، الأجور هتزيد، وهيزيد نصيب الفرد في الدعم لأن في قواعد بيانات عملتها الرقابة الإدارية ووزارة التضامن وتم إخراج كل المتطفلين اللي ميستحقوش الدعم».

واستكمل: «مش منطقي نستورد عنب وإحنا بنصدر كل أنواع الفواكة.. محبكتش نكلوه في الشتاء نكلوه في الصيف بس وإحنا بنفتح أبواب تصدير في دول كتير، الميزانية هتيجي قبل آخر الشهر، دي أزمة كورونا 1 على 10 من الأزمة الحالية، القصة عاوزة تكاتف من الدولة والشعب، وكلنا مع محدودي الدخل».