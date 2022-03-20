الموت يفجع الفنان باسم سمرة

أعلن الفنان باسم سمرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ قليل، وفاة ابن عمته.

وكتب باسم: «إِنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمتي عادل زايد، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله برحمتك الجنة بغير حساب وصبرنا يا رب، ولا أراكم الله مكروها».

منورة بأهلها.. آخر أعمال باسم سمرة

وكان آخر أعمال باسم سمرة مسلسل منورة بأهلها، مع غادة عادل، ليلى علوي، سلوى خطاب، أحمد السعدني، ندى أكرم، سلوى عثمان، عباس أبو الحسن، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج يسري نصر الله.