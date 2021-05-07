مسلسل بنت السلطان الحلقة 26 بطولة روجينا: هروب باسم سمرة من الشرطة

بدأت أحداث الحلقة 26، من مسلسل بنت السلطان، باتفاق روجينا، مع الفتاة التي ادعت أنها قتلت شقيقها، على الاعتراف بالحقيقة أمام النيابة، ومعرفة القاتل الحقيقي.

ويهرب باسم سمرة، من الشرطة، ويختفي في منزل آخر، بعد القبض على روجينا، واعترافها بأنه ساعدها في عمليات غير قانونية لتحقيق مصلحتها الشخصية.

ويقرر زوج روجينا، الفنان أحمد مجدي، الانفصال عن زوجته بعد القبض عليها في قضية المخدرات.

وكانت دارت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل بنت السلطان، باكتشاف المتسبب في مقتل شقيق روجينا.

ودخلت الفنانة روجينا، في نوبة بكاء بعد معرفة زوجها بالحقيقة، وتتوسل إليه لإخراجها من الورطة التي دخلت فيها بعد الإبلاغ عنها في قضية مخدرات.

مسلسل بنت السلطان

مسلسل «بنت السلطان» بطولة الفنانة روجينا، وباسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداثه حول الفتاة الشعبية عزة، التي تصبح حياتها على المحك، بعد وفاة والدها سلطان، الذي كان أكبر تجار الخردوات في مصر، وتقسوا عليها الحياة، وتجبرها على حياة لا تشببها في شيء، وعندما تقرر «عزة» الهرب من قدرها الذي فُرض عليها، يقع لها ما لم يكن في الحسبان، وتنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه.

ويضم المسلسل عددًا من النجوم منهم سوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نهى صالح، وحسن أبو الروس.