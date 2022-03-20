التعليم العالي: خلال فترة قريبة الانتهاء من ميكنة كل المستشفيات الجامعية وربطها ببعض

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجامعات المختلفة والمستشفيات الجامعية تطوير قطاعاتها المختلفة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والدولة الجديدة والتحول الرقمي لكل قطاعاتها، ومن أجل تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري، ودشَّن وزير التعليم العالي بحضور أمين مجلس المستشفيات الجامعية وبمشاركة عدد من المؤسسات المرحلة الأولى لميكنة لمستشفيات الجامعية وذلك في إطار التحول الرقمي وكذلك من أجل تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين بمختلف محافظات مصر.

ميكنة 78 مستشفى جامعيا حتى الآن

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خلال الفترة المقبلة ستشهد استكمال باقي منظومة المستشفيات الجامعية وكذلك الصحة من أجل ربطها ببعض وتقديم خدمة طبية متميزة لكل المواطنين في المحافظات، مشيرا إلى أن العمل يجري على قدم وساق للإسراع من ميكنة كل القطاعات الطبية، لافتا إلى أنه من المتوقع خلال عام الانتهاء من ميكنة جميع المستشفيات الجامعية في مصر، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت ميكنة 78 مستشفى جامعيا بمختلف الجامعات الحكومية في المحافظات، مشيرا إلى أن مستوى الخدمة الطبية تشهد في مصر تقدما كبيرا الفترة الحالية.

جامعة بني سويف ستنتهي من ميكنة مستشفياتها خلال أسبوعين

ومن جانبه، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ميكنة المستشفيات والقطاع الطبي تهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطنين وتقديم خدمة طبية متميزة لهم، منوها بأن الجامعة ستنتهي خلال أسبوعين من ميكنة مستشفياتها الجامعية، لافتا إلى أنه جرى البدء في اتخاذ كل إجراءات الميكنة منذ فترة، مؤكدا أن الخدمة الطبية حاليا يجرى تطويرها بكل قطاعاتها بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.