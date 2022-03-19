عبدالغفار: رقمنة المستشفيات الجامعية تقلل دورة الكشف على المرضى

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات الجديدة الذين يحتاجون دخول المستشفيات، بالإضافة إلى الوفيات المتعلقة بفيروس كورونا، مشددًا على أن مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية هدفه التخفيف على المرضى وتقليل دورة الكشف، حيث «يكون لكل مريض رقم موحد وخاص».

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»: «نتحدث عن تراجع كبير في أعداد وشدة الإصابات، مع ارتفاع أعداد التلقيح والملقحين والحاصلين على الجرعة كاملة من التطعيم، وهذا الأمر منطقي وعلمي وآمن للغاية».

متحورات كورونا ومعدلات الإصابة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن سبب زيادة أعداد مصابي كورونا في الدول الأخرى، لم يكن نتيجة تعدد المتحورات، وإنما بسبب متحور أوميكرون، موضحًا أن هذه الزيادات في معدلات الإصابة لم تؤدي لارتفاع نسب الوفيات أو معدلات دخول المستشفيات.

وأوضح: «من المهم أن نتابع معدلات التطعيم في الفئات الأكثر إصابة في المجتمعات التي زادت فيها الإصابات»، مشيرًا إلى اختلاف استراتيجيات الدول في التعامل مع الانتشار الوبائي لكورونا؛ فمثلاً تتعامل الصين باستراتيجية «زيرو كوفيد»، وبالتالي فإنها تعمل على الإغلاق الكلي في حال تواجد أي إصابات بهدف منعها تمامًا.

وأردف: «دول كثيرة في العالم، ومنها مصر، تتعامل من منطلق تقليل معدلات الإصابات مع التعايش، أيّ أن الإصابات لا تؤدي إلى دخول مستشفيات أو زيادة معدلات الوفيات أو إصابة شديدة تؤثر على الصحة العامة».

المرحلة الأولى من ميكنة المستشفيات الجامعية

وحول افتتاح المرحلة الأولى من ميكنة المستشفيات الجامعية، غدًا الأحد، أكد أن الميكنة تعني رقمنة منظومة العمل، لمعرفة مواعيد الأشعة والتحاليل فور الكشف، كما يتم تسجيل النتائج إلكترونيًا، وهو ما يعني اختصار وقت وجهد كبير.