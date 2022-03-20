وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، يهدف لربط كافة المستشفيات الجامعية وغيرها، بناء على توجيهات الرئيسي السيسي في التحول الرقمي؛ بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، وجرى العمل على تطوير كافة البيانات ورقمنة كافة الخدمات، ومن ثم تم عمل مشروع لربط المستشفيات الجامعية: «لو شخص محتاج خدمة علاجية في أسوان كان يستلزم قبل المشروع الذهاب لمستشفى أبو الريش على سبيل المثال للحصول على الخدمة، وبعد تنفيذ خطة التحول الرقمي سيتم القضاء على هذا الوضع تمامًا».

إنشاء بنية تحتية لقطاع الأبحاث العلمية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته بحفل مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية في عصر التحول الرقمي، بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، أن المشروع يهدف أيضا لخدمة البحث العلمي ومتابعة التاريخ المرضي وإنشاء بنية تحتية لقطاع الأبحاث العلمية، وكذلك سيسهم في خدمة البرنامج الطبي المصري بشأن الجينوم المصري لما له من أهمية، مشيرا إلى أنه من خلال المشروع ستكون هناك خدمة شاملة للعلاج وقاعدة البيانات كاملة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المستشفيات الجامعية نجحت خلال الفترة الماضية في التصدي لأزمة فيروس كورونا.

خدمة 10 ملايين مواطن

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الهدف من مشروعات ميكنة المستشفيات الجامعية هو خدمة 10 ملايين مواطن، مؤكدًا أنه سيتم ميكنة أكثر من 60% من الأسرّة بالمستشفيات الجامعية.

ولفت أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بدأ كفكرة من وزارة التنمية الإدارية منذ 2006، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية بدأت في تحقيق الحلم وإطلاق المرحلة الأولى من المستشفيات الجامعية 2022.

ملف صحي لكل مواطن

بدوره، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن التعاون مع وزارة التعليم العالي اتسعت آفاقه لتقديم المزيد وبناء كبير في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الشراكة بدأت بالاختبارات المميكة ومن ثم ميكنة خدمة المستشفيات الجامعية، وحاليا يجري العمل لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية، بجانب افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية بالتعاون بين الوزارتين .

وأضاف وزير الاتصالات، أن المشروعات في تكنولوجيا المعلومات تقاس بمدى أهميتها و الخدمة المقدمة للمواطن، مضيفا أن من يستفيد من خدمة الميكنة كل من يتلقى التعليم في مصر، وسيمتلك ملفًا صحيًا واحدًا يستطيع من خلال الحصول على الخدمة الصحية من أي مستشفى.