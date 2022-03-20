«التموين» تعلن عودة سعر طن الدقيق لـ8 آلاف جنيه: «مفيش مبرر لزيادته»

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل على ضخ السلع الأساسية عبر منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة، فضلًا عن ضخها في معارض «أهلا رمضان» والشوادر التابعة لوزارة التموين، بجانب المبادرات التي تقوم بها وزارات الداخلية والدفاع والزراعة، موضحًا أن سعر طن الدقيق يعود قريبًا إلى 8 آلاف جنيه.

أسعار الخبز الحر تعود لما كانت عليه في فبراير

وأضاف «عشماوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن أسعار الخبز الحر تعود لما كان عليه في فبراير الماضي، مؤكدًا عدم وجود سبب يبرر الزيادة المضطربة في أسعار الأقماح التي تستخدم في إنتاج الخبز الحر خلال الفترة الماضية.

وتابع: «لدينا احتياطي آمن من الأقماح في مصر يكفي لتلبية الاحتياجات حتى نهاية العام الجاري، ونستهدف 6 ملايين طن أقماح خلال موسم الحصاد المرتقب الذي يبدأ أول أبريل، ويستمر حتى نهاية أغسطس المقبل»، فضلًا عن أن لدينا سعات تخزينية كبيرة تستوعب الكميات الموردة خلال الموسم الحالي.

المرور على المخابز الأفرنجية والتنسيق لضبط إيقاع السوق

وأوضح مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز التجارة الداخلية، أن الوزارة اجتمعت مع شعبة الحبوب والمطاحن واتفقت على توريد القمح بسعر يتراوح ما بين 8000 إلى 8500 جنيه للطن، وهو ما ينعكس على سعر الأفرنجي، مؤكدًا أن الأقماح الموجودة في المطاحن والصوامع موجودة منذ فترة وليس هناك سببا لزيادة أسعار الدقيق، ولذلك تم التدخل بتوجيهات من الرئيس لإعادة أسعار الخبز إلى ما كانت عليه، ويتم المرور على المخابز الأفرنجية والتنسيق من أجل ضبط إيقاع السوق.