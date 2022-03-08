«التموين»: رصدنا احتكار بعض التجار لسلع مثل الدقيق والأرز

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تتدخل بمجموعة من الآليات لمحاولة ضبط الأسواق من خلال استقرار منظومة السلع التموينية، ولم نشهد أي تحرك في الأسعار منذ فترة، وسعر رغيف الخبز البلدي المدعم كما هو، موضحًا أن الوزارة تتدخل بزيادة المعروض من السلع التموينية والحرة بالمجمعات الاستهلاكية وعددها 1300 مجمع على مستوى الجمهورية بتخفيضات من 25-30%.

معرض «أهلًا رمضان» يبدأ 24 مارس بالقاهرة

أضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TeN» اليوم الثلاثاء، أن معرض «أهلًا رمضان» يبدأ 24 مارس بالقاهرة وعواصم المحافظات، بالإضافة لأكثر من 250 شركة مشاركة بالمعرض، و1400 سلسلة تجارية يكون بها جناح خاص بالمعرض وبنفس أسعاره، لافتًا إلى أنه تم بناء احتياطي استراتيجي أمن من السلع التموينية والأساسية.

قادرون على امتصاص أي صدمات في الوقت الحالي

أوضح معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى رصد مجموعة من الظواهر السلبية لاحتكار بعض السلع، مثل الدقيق والأرز، وتم ضبط كميات كبيرة منها بمعرفة مباحث التموين، وسيتم الإعلان عنها، و لدينا احتياطي من القمح 4 أشهر والزيت والمكرونة 5 أشهر والأرز 4.5 شهر، والسكر 5.5 شهر، والدواجن 6 أشهر والفول 3 أشهر، وهذا ساهم في امتصاص أي صدمات في الوقت الحالي.

الاستعداد لشهر رمضان على قدم وساق بالمجمعات الاستهلاكية

وأشار أحمد كمال، إلى أن ارتفاع الأسعار سببه أن مجموعة كبيرة من أسعار الخامات المستوردة ارتفاع سعرها مع ارتفاع تكاليف شحن بعض السلع، ولكن ليس بالزيادة الكبيرة التي نشهدها حاليًا في أسعار السلع، فالوزارة تناشد القطاع الخاص بزيادة المعروض من السلع وتحقيق سعر عادل للسلع، مشددًا على أن الاستعداد لشهر رمضان تتم على قدم وساق بالمجمعات الاستهلاكية، موضحًا أنه خلال الأسبوع الأول من مارس تم صرف 40% من مقررات السلع التموينية لشهر مارس حتى الآن في إطار تكثيف المعروض.