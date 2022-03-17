وزير التموين يشكل لجنة لتحديد سعر رغيف الخبز الحر وجوال الدقيق المورد

قالت مصادر، إن الدكتور علي المصيلحي وزيرالتموين والتجارة الداخلية، يشكل حاليًا لجنة خاصة لتحديد سعر رغيف الخبز الحر غير المدعم، وسعر جوال الدقيق المورد من المطاحن للمخابز السياحية، موضحة أن اللجنة ستتكون من عدة جهات حكومية فضلًا عن الشعب المختصة.

تشكيل لجنة لتحديد سعر رغيف الخبز الحر

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة سيجري تشكيلها من الجهات المختصة بصناعة رغيف الخبز، وستشمل ممثلين من عدة وزارات وجهات معنية منها: «التموين والشركة القابضة للصوامع والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومطاحن وزارة التموين، وشركات الغاز والكهرباء ومديري مديريات التموين على مستوى المحافظات».

تغيير سعر رغيف الخبز كل 3 أشهر

ونوهت المصادر، بأن اللجنة المقرر إعلان تشكيلها ستختص بإعلان سعر رغيف الخبز الحر كل 3 أشهر، موضحة أنه من المتوقع أن يكون السعر غير ثابت بسبب تغير أسعار مستلزمات صناعة رغيف الخبز بدءًا من القمح والدقيق والعمالة والمياه والكهرباء، ما يؤكد إعلان اللجنة لسعر الرغيف كل 3 أشهر، كما يحدث في أسعار البنزين التي تعلنها لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لوزارة البترول بسبب تغير السعر العالمي له.

اللجنة تبدأ عملها الأسبوع المقبل

ومن المرتقب، أن تبدأ اللجنة عملها بداية الأسبوع المقبل لإقرار سعر رغيف العيش السياحي الذي يباع للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين بالسعر الحر، وذلك طبقًا لما أقره مجلس الوزراء لوضع حد لارتفاع سعر رغيف الخبز في الأفران السياحية غير التابعة لوزارة التموين حتى وصل سعر الرغيف الواحد إلى جنيهين في بعض الأفران.

ويبلغ عدد المواطنين المستحقين لرغيف الخبز البلدي المدعم 72 مليونًا مدرجين على 23 مليون بطاقة تموينية، يصرفون الخبز البلدي يوميا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد بناء على حصة كل بطاقة طبقًا لعدد الأفراد المقيدين عليها، إذ يحصل كل فرد مقيد على البطاقة على 5 أرغفة يوميًا بواقع 150 رغيفًا طوال الشهر.