من هي السيدة زينب وما هو دعائها لمصر؟ عضو الأزهر العالمي للفتوى يوضح

«مدد يا ست يا أم العواجز» جملة يرددها المريدون والمحبون لآل البيت، خاصة المترددين على مسجد السيدة زينب، أحد أشهر المقامات الموجودة في مصر، فمن تكون السيدة زينب رضي الله عنها، وهل تنتسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو دعائها لمصر وأهلها؟، يجيب عن هذه التساؤلات الشيخ على أحمد رأفت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مؤكدا أن السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، هي حفيدة الرسول، صلى الله عليه وسلم، ابنة سيدنا علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-، وسيدتنا فاطمة الزهراء، ابنة الرسول- صلى الله عليه وسلم- رضي الله عنها.

من هي السيدة زينب؟

وأضاف «رأفت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»:« أن السيدة زينب رضي الله عنها، هي أخت الحسن والحسين وأم كلثوم، وتزوجت من ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الذي اشتُهر بالكرم والجود، حتى سُمّي «بحر الجود»، وأنجبت ستة أولاد وبنتًا واحدة».

نشأة السيدة زينب

وعن نشأة السيدة زينب، أوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن السيدة زينب نشأت رضي الله عنها في بيئة دينية وعلمية، فقد قابلت سيدنا رسول الله، صلى الله عليه و سلم، وعاصرت خلافة أبي بكر، وعمر بن الخطاب، وعثمان، ووالدها الإمام علي، رضي الله عنهم جميعًا، وعاشت فترة الفتنة الكبيرة التي أضرت بآل البيت والمسلمين، كما شهدت السيدة زينب رضي الله عنها- مقتل أبيها، وأخيها الحسين، الذي قُتل في كربلاء، كما قُتل ولداها محمد وعون، والعديد من أهل البيت.

رحلة قدوم السيدة زينب لمصر

وعن رحلة قدومها لمصر، قال: «أنارت السيدة زينب رحاب المحروسة فدخلت من مدينة «بلبيس» وكان معها فاطمة بنت الحسين، وعلي زين العابدين رضي الله عنهم- ؛ فاستقبلها والي مصر وأهل مصر استقبالًا عظيمًا، لم يسبق له مثيل، حيث فرحوا كثيرا بقدومها، وذلك حبًا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبركًا بنسبها الشريف.

دعوة السيدة زينب لأهل مصر

وأشار «رأفت»، إلى أن السيدة زينب بعد الترحيب الكبير الذي لقيته ومن معها عند قدومها لمصر، دعت دعوتها الشهيرة لأهل مصر فقالت: «أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، وجعل لكم من كل مصيبة مخرجًا ومن كل ضيق فرجًا»، لتظل مصر بدعواتها وبآل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم محفوظة وفي أمن وأمان.