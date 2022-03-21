«فودة»: تنظيم حفل لتكريم الأم المثالية في ذكرى تحرير سيناء

قدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم، وقال إن الأم المصرية نموذج مشرف للعالم، فهي صابرة وتتحمل المصاعب من أجل أبنائها.

وذكر «فودة»، في تصريح خاص، أن القرآن كرم المرأة لأنها الأم والأخت والابنة والزوجة، وقد حث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على حسن معاملتهن فهن القوارير، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالأم المصرية لأنها قدمت البطل والشهيد.

حفل تكريم للأم المثالية

وأعلن محافظ جنوب سيناء تنظيم حفل في مدينة طور سيناء لتكريم الأم المثالية على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن الأم المثالية التي فازت بالمحافظة سيدة أثبتت للجميع أن المرأة المصرية تستطيع أن تكون أما وأبا في وقت واحد، بل وسيدة أعمال وربة منزل، وهي قصة نجاح بمعنى الكلمة منذ مرض الزوج وحتى فاته وتخريج الأبناء من كلياتهم.

الأم المثالية

من جانبه، قال زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، إن الأم المثالية هذا العام هي السيدة سامية أحمد عبد السلام خلاف، من مدينة دهب، وقد أصيب زوجها بمرض نادر وظلت بجواره في رحلة المرض إلى أن فارق الحياة وترك لها ثلاثة أبناء، وكان عمر الابنة الأكبر وقتها 13 عاما.

رحلة كفاح استمرت 21 عاما

وقال «زيدان»، إن الأم تمكنت من تربية الأبناء الثلاثة عن طريق معاش الزوج الذي كان يعمل إماما وخطيبا في مدينة دهب، وكذلك من خلال بيع الحلوى وبعض السلع من غرفة صغيرة بجوار بيتها.

ولم تتزوج «سامية»، 55 عاما، بعد رحيل الزوج، بل وهبت حياتها لتربية أبنائها، وهم «نجلاء» الحاصلة على ليسانس الدراسات الإنسانية، وهي متزوجة وتعمل، و«محمد» حاصل على ليسانس التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية، و«حياة» حاصلة على ليسانس اللغة العربية من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات.