«توتو قطامش» الأم المثالية في الوادي الجديد: «فخورة بولادي الدكاترة»

بعد وفاة زوجها وجدت نفسها أمًا لخمسة أطفال صغار، لملمت حزنها على رحيل زوجها المبكر وقررت أن تهب حياتها لصغارها، علمتهم وربتهم حتى أصبحوا 5 أطباء واصبحت هي أمًا مثالية على مستوى محافظة الوادي الجديد، بعد إعلان الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في مؤتمر صحفي.

أرملة في سن صغيرة

تحكي «توتو قطامش»، أنها تخرجت في كلية دار العلوم، واستلمت عملها كمعلمة لغة عربية، وتزوجت من معلم ورزقت بخمسة أبناء، وكانت تعيش وسط أسرتها حياة هادئة ومستقرة، إلى أن توفى الزوج فانقلبت حياة الأسرة رأسًا على عقب، وقررت الأم أن تتحمل المسئولية وتحتضن أبناءها وتكون بالنسبة لهم أمًا وأبًا.

ربت أبناءها وأصبحوا أطباء

وقالت «توتو»، الأم المثالية في الوادي الجديد، إن زوجها الذي كان يعمل موجه فيزياء في التربية والتعليم، توفي في 16 أكتوبر 2008، ووقتها كان أبناءها في سن صغيرة، ووفاته جاءت مفاجأة للجميع، حيث كان عمره في ذلك الوقت 46 عامًا: «تفرغت لتربية أولادي، كنت أعتمد على معاش والدهم، بالإضافة إلى عملي في مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات كمعلمة لغة عربية».

الأم المثالية: «فخورة بنفسي قدام ربنا»

وأضافت الأم المثالية أنها فخورة بنفسها أمام الله، وتحمده لأنه ساعدها على تحمل المشقة الكبيرة والمسئولية تجاه أبناءها: «أتمني من الله أن يحفظ أبنائي ويسعدهم، واعتبر هذا التكريم من الله أولاً ومن الدولة التي قدرتني وفخورة بأولادي، لأنني ربيتهم أحسن تربية، وعلمتهم أحسن تعليم لينفعوا أنفسهم لأنني ربيتهم على صلاح النفس وخدمة وطنهم ومجتمعهم».