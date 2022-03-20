لميس الحديدي: «هدية عيد الأم فرض.. وملهاش علاقة بحرب ولا طقس»

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة إلى الأبناء بمناسبة حلول عيد الأم، غدا الإثنين، قائلة: «سواء فيه برد أو مطر أو حرب أوكرانية أو وضع اقتصادي سيئ، الهدية لأمك ملهاش علاقة بالحاجات دي».

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على قناة on: «خلينا نقول الكلام بوضوح للأبناء والأزواج عشان الناس اللي ولادها أطفال، الزوج لازم يفتكر عيد الأم، ملناش علاقة بالبرد ولا الوضع الاقتصادي ممكن تجيب هدية بسيطة أو متوسطة».

هدية عيد الأم فرض

وتابعت: «أنا صحيح بقول في الأوقات الاقتصادية دي نتكلم عن الأولويات لكن هدية عيد الأم ليس لها علاقة بحرب أوكرانيا وآثارها الاقتصادية أو البرد أو المطر ولا الترشيد، طلعوا هدية عيد الأم جانبا وكل الكوارث الاقتصادية ابقوا شوفوها بعدين، مفيش مبرر للأبناء والأزواج أنهم ميجيبوش هدية عيد الأم، الهدية فرض على الجميع».

وفي سياق آخر، سخرت لميس من بداية فصل الربيع، المزمعة غدا، حيث يصاحبها طقس شديد البرودة على غير المعتاد، قائلة: «المفروض بكرة جغرافيا أول فصل الربيع المصادف لعيد الأم بس زي ما أنتم شايفين لا الدنيا ربيع ولا الجو بديع ولا أي حاجة».

تغير الجو نتيجة التغيرات المناخية

وأوضحت أن الجو تغير في مصر نتيجة التغيرات المناخية التي كانت المؤتمرات العالمية تحذر منها، مشيرة إلى زيادة كميات الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، متابعة: «ماعدش حد يقول لي مصر دفا خلاص بقى، وأتمنى كل الكتب تتغير الموضوع تغير للأبد من تغيير توصيف الجو الدنيا مطر والجو بارد جدًا واضح أنها صعبة ومايهمش جاية منين».