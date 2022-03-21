والدة بطل القوات المسلحة محمد عبده بعد تكريمها: «استشهد وتصريح الإجازة في جيبه»

روت السيدة أمل محمد والدة الشهيد البطل محمد عبده كواليس تكريمها من القوات المسلحة ومنحها لقب الأم المثالية، مبينة أنَّ الأمر كان مفاجأة لها كبيرة بالنسبة لها، إذ تلقت اتصالات من شؤون الضباط بالقوات المسلحة لإبلاغها بأنّه سيتمّ تكريمها: «لما جالي الاتصال اتصورلي محمد ابني وإن دي كرماته وبركاته عليا من وقت استشهاده للنهاردة وهو التكريم اللي ريح قلبي وريح بالي وفرحني، دي هدية جميلة من محمد ربنا أكرمني بيها».

والدة الشهيد: تلقيت آخر مكالمة من نجلي قبل استشهاده بليلة واحدة

وأضافت والدة الشهيد محمد عبده خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc» أنَّ آخر هدية تلقتها من ابنها الشهيد كانت قبل استشهاده، إذ أحضر لها جهاز «ميكرويف» تحتفظ به حتى الآن بمطبخها.

كما تذكرت آخر مكالمة بينها وبين نجلها الشهيد والتي كانت قبل استشهاده بليلة واحدة، إذ تحدث معها ومع والده وأشقائه وكأنَّه يودعهم، إذ كان سعيدًا للغاية ويرغب في إطالة الحديث معهم.

أمل محمد: نجلي ألغى إجازته لمشاركة زملاءه الدفاع عن الكمين

واستعادت والدة الشهيد محمد عبده ذكريات تلقيها نبأ استشهاد نجلها: «كنا يوم 14 رمضان واليوم ده كنا مستنيين محمد، كان راح شغله من 3 أسابيع، ويوم 1 يوليو 2015 كنا مبسوطين إنه هييجي في رمضان، لكن اليوم ده مكانش عادي بسبب هجمة كبيرة على سيناء والشيخ زويد، وكان الكمين اللي ابني قائد عليه ضمن الكمائن المستهدفة، محمد كان استلم تصريح الإجازة بتاعه في جيبه لكن لما حس بالخطر رفض الإجازة وقرر يشارك زمايله وحارب وانتصر ودافع عن مصر وربنا نوله الشهادة».