والدة الشهيد وائل كمال تكشف آخر لقاء بينهما: «قالي لو حصلي حاجة خليكي قوية»

كشفت صباح يوسف والدة الشهيد الرائد وائل كمال الذي استشهد إثر اشتباك عنيف مع مجموعة من الإرهابيين قرب مطار العريش، تفاصيل آخر لقاء مع نجلها إذ كان وقتها قد حصل على إجازة، وأوصاها خلالها أن تتحلى بالجَلَد والصبر والقوة إن ذهب إلى عمله ولم يعد، وبالفعل اضطر إلى عدم استكمال إجازته والعودة ثانية «كان دايما يقولي لو جرالي حاجة عاوزك تبقي قوية، وقتها قطع إجازته عشان طلبوه».

وصية وقدوة وفخر

وأضافت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف، مقدمتي برنامج 8 الصبح على قناة «dmc»، أنَّه بسبب عف شبكة الاتصالات لم تكن تستطيع التواصل هاتفيًا مع نجلها، وكانت أغلب محادثتهما عبر تطبيق واتس آب، مبينة أنَّه أخبرها أنه في مهمة عند المنطقة الغربية بمرسى مطروح لكنها اكتشفت يوم استشهاده أنه كان في مهمة بالعريش.

وتابعت والدة الشهيد باكية أنَّها كانت تحمل هم العقيد منسى، إذ أنه كانت قدوة لابنها الذي كان يأمل أن يصبح مثله، إذ عرفه من خلال عملهما معًا، معبّرة عن فخرها به وبنجلها وبجميع الشهداء، موضحة أنَّه خلال خدمة نجلها في قوات حفظ السلام بالكونغو، كانت تتلقى الدعم من الشهيد منسي، إذ كان يداوم على زيارتها هو وأسرته وزوجته السيدة منار، وكان فخورًا بنجلها وما يصعنه.

شهادة تكريم

واختتمت والدة الشهيد الرائد وائل كمال حديثها، موضحة أنَّ نجلها الآخر ضابط احتياط، مبينة أنَّ جميع تفاصيل عمل نجلها لم تكن على علم بها، حتى أنَّه وقت استخراج أوراقه بعد استشهاده رأت شهادة تكريم لنجلها من الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع بسبب مقاومة الإرهاب في سيناء.