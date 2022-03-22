«شبرا الخير» تجهز 23 عروسا من اليتيمات القليوبية ضمن «افرحي يا عروسة»

جهزت جمعية شبرا الخير، أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في شبرا الخيمة والقليوبية، 23 عروسًا من الفتيات اليتيمات وغير القادرات، ضمن مبادرة "افرحي يا عروسة" لتيسير الزواج على الفتيات.

تزويج اليتيمات وغير القادرات

وقال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير، إن حملة "افرحي يا عروسة" من أهم المبادرات لدى الجمعية، وهي واحدة من الحملات المستمرة بالجمعية طوال العام بجانب الإطعام والمشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة.

رسم البسمة علي المستفيدات

وتوجه رئيس جمعية شبرا الخير، بالشكر للمتبرعين الذين ساعدوا في تجهيز الفتيات لرسم البسمة على وجوههن.

وأضاف فاروق: "اختارت شبرا الخير هذا التوقيت تحديدًا لحملة افرحي يا عروسة تزامنًا مع عيد الأم بهدف رسم البهجة على وجوه أمهاتنا اللائي يعلن بناتهن وحدهن ويعملن على تجهيزهن للزواج وسط مصاعب الحياة اليومية.

وتعد مبادرة شبرا الخير "افرحي يا عروسة" هي الأكبر من نوعها في محافظة القليوبية من حيث عدد الأجهزة التي يتم توزيعها وجودتها، فضلًا عن أنه يتم اختيار العرائس من قبل لجنة متخصصة في أعمال البحث من جمعية شبرا الخير وفقا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الجمعية.

وتابع: "تم تجهيز نحو 23 عروسا من اليتيمات وغير المقتدرات بمدينتي شبرا الخيمة وشبين القناطر التابعتين لمحافظة القليوبية، حيث جرى توزيع أحدث الأجهزة الكهربائية على العرائس (بوتاجاز وغسالة وثلاجة)، وبعض الأدوات المنزلية (الأدوات البلاستيكية وأواني الطبخ)، إضافة إلى ألحفة وبطاطين وملابس".

"شبرا الخير" هي أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في مدينة شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية، تم تأسيسها وإشهارها تحت رقم (2491) لعام 2018 بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي وفقا لأحكام القانون 70 لعام 2017 ولائحته التنفيذية، ثم وفقت أوضاعها بموجب قانون 149 لعام 2019 وفقا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي.

ويقول فاروق: "قمنا بتجهيز أكثر من 150 عروسا منذ إطلاق المبادرة في عام 2018، ونستهدف الوصول إلى أكثر من 200 عروس في العام الجاري".