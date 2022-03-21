حملات تموينية مكثفة على المخابز لمتابعة أسعار الخبز الحر و«الفينو»

أعلن المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إطلاق حملات تفتيشية مكثفة بدءا من غدٍ الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار رغيف الخبز المميز و«الفينو»، التي ستطبقها المخابز السياحية بدءا من غدا الثلاثاء لمدة 3 أشهر.

حملات تموينية مكثفة لمتابعة تنفيذ أسعار الخبز

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الحملات التموينية من قبل مفتشي وزارة التموين الحاملين للضبطية القضائية ستتابع التزام المخابز السياحية بالأسعار الواردة في قرار مجلس الوزراء حول أسعار الخبز المميز والفينو.

ونوه المهندس عبد المنعم خليل، إلى أن الحملات التموينية ستهتم أيضا بالرقابة على تنفيذ والتزام المخابز السياحية ومنافذ البيع بإعلان أسعار الفينو والخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع عدم الإخلال بالأسعار والأوزان المحددة منعا لتطبيق عقوبة المخالفة للقرار.

أسعار الخبز الجديدة بداية من غدٍ الثلاثاء 22 مارس 2022

** الرغيف وزن 45 جراما بـ50 قرشا.

** الرغيف وزن 65 جراما بـ 75 قرشا.

** الرغيف وزن 90 جراما بـ 1 جنيه.

** كيلو الخبز معبأ بسعر 11.5 جنيه.

أسعار الفينو الجديدة بداية من غدٍ الثلاثاء 22 مارس 2022

** رغيف الفينو وزن 40 جراما 50 قرش.

** رغيف الفينو وزن 60 جراما 75 قرش.

** رغيف الفينو وزن 80 جراما بسعر 1 جنيه. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قرر تطبيق هذه الأسعار لمدة 3 أشهر، بداية من غد الثلاثاء 22 مارس، فيما تبدأ وزارة التموين تنظيم حملاتها التموينية غدا للتفتيش على المخابز السياحية لضبط غير الملتزمين بقرار الوزن والأسعار.