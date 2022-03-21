عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد أسعار الخبز المميز والفينو

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم الاإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد السعر الجديد لأسعار الخبز الحر والفينو.

وألزم القرار منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة.

الرغيف الـ45 جراما بـ50 قرشا وكيلو الخبز بـ11.5

وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز وزن 45 جراما بـ50 قرشا، والـ 65 جرام بـ 75 قرشا، و11.5 جنيها لكيلو الخبز المعبأ، أما الخبز الفينو حدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما.

ويستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر.