تعرف على أسعار رغيف الخبز الحر قبل أيام من تطبيق المنظومة الجديدة

موجة من غلاء الأسعار عانى منها المواطنون خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع الحكومة المصرية إلى فرض الرقابة على الأسواق بشكل مكثف لضبط الأسعار في السوق المصري، إلى أن تطور الأمر لرغيف الخبز السياحي غير المدعم، إذ زادت شكاوى المواطنين من ارتفاع سعره بشكل كبير، ما جعل مجلس الوزراء يفوض وزارة التموين لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، لتطبيقها لمدة 3 شهور، وذلك بعد تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة دراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر ووضع سعر موحد له.

اجتماع بين وزارة التموين والغرفة التجارية

وتستعد وزارة التموين خلال الأيام القليلة المقبلة إلى عقد اجتماع مع شعبة المخابز في الغرفة التجارية لتحديد سعر رغيف الخبز الحر، ويسأل المواطنون عن سعر رغيف الخبز الحر في المخابز، والذي دفع وزارة التموين إلى عقد اجتماع مع الغرفة التجارية بعد ارتفاعه.

وحرصا على تقديم وتوفير ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي ودائم ومستمر، أجرت بوابة «الوطن» جولة في عدد من المخابز لمعرفة سعر رغيف الخبز الحر في المخابز، لرصد الأسعار بها قبل ساعات من تحديد سعر رغيف الخبز الحر، والتي جاءت كالتالي:

أسعار رغيف الخبز الحر في المخابز

وتختلف أسعار رغيف الخبز الحر في المخابز وفق المنطقة، ولكن جاءت متوسط أسعار رغيف الخبز بها كالتالي:

- رغيف خبز بوزن 90 جرامًا: وتبيع مخابز الخبز الحر غير المدعم الرغيف الذي يصل وزنه إلى 90 جرامًا بسعر 50 قرشًا، ولكن بعد موجة الغلاء التي فرضتها المخابز على المواطنين خلال الأيام الماضية، وصل سعره إلى 80 قرشًا للرغيف.

- رغيف خبز بوزن 120 جرامًا: كما تبيح المخابز أيضًا رغيف الخبز الحر غير المدعم والذي يصل وزنه إلى 120 جرامًا بسعر جنيه للرغيف الواحد، ولكن بعد موجة الغلاء التي عانى منها المواطنين خلال الأيام الماضية، وصل سعر رغيف الخبز إلى 1.5 جنيه.

ولجأت بعض المخابز أيضًا إلى تخفيض حجم رغيف الخبز عن الحجم المحدد له، ما دفع الحكومة المصرية لتكثيف الحملات لضبط الأسعار في السوق المصري، فضلًا عن تحديد سعر رغيف الخبز الحر بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الغلاء.