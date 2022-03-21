متحف الطفل يحتفل بـ اليوم العالمي لمتلازمة داون.. أهم أخبار اليوم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «متحف الطفل يحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون.. أهم أخبار اليوم»، فكان من أهم أخبار اليوم هو خبر تنظيم متحف الطفل احتفالية ملائكة داون، على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

بنك المعرفة المصري سينظم ورش عمل لطلاب الجامعة

وعلى جانب آخر، ينظم بنك المعرفة المصري ورش عمل لجميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في كليات المجالات العلمية للتعرف على منصة التجارب المرئية التي تتيح مقالات الفيديو العلمية.

مسؤولي اتحاد الكرة يجهزون جزء كبير من مستحقات لاعبي منتخب مصر

وعلى الصعيد الرياضي، فإن مسؤولي اتحاد الكرة يجهزون جزء كبير من مستحقات لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قبل مباراتي السنغال، وهي المستحقات الخاصة ببطولة كأس العرب التي حصد فيها كأس العرب المركز الرابع، إضافة إلى المكافآت الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون وحصد فيها الفراعنة المركز الثاني بعد الخسارة أمام السنغال في نهائي البطولة بضربات الترجيح.

اكتمال صفوف المنتخب الوطني بانضمام جميع اللاعبين المحليين والمحترفين

وسيشهد اليوم أيضا، اكتمال صفوف المنتخب الوطني بانضمام جميع اللاعبين المحليين والمحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح وتريزجيه ومحمد النني ومصطفى محمد وعمر مرموش، وسيتم وضع برنامج تدريبي لتجهيزهم لمباراتي السنغال يومي 25 و29 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.