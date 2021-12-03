أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط بنك المعرفة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحة أنه يمكن للطلاب الاطلاع على المقررات الدراسية من خلاله، والاستماع لشرحها بالفيديو من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة منه بجانب الحضور الفعلي في المدارس.

رابط بنك المعرفة للصف الرابع الابتدائي يوفر معلومات مهمة للطلاب

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن رابط بنك المعرفة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، يتيح للطلاب العديد من المعلومات التي يمكنهم الاطلاع عليها، موضحة أن بنك المعرفة يفيد العديد من الطلاب وليس طلاب الصف الرابع الابتدائي فقط، لافتة إلى أن هناك مجموعة من المنصات التعليمية مثل قناة مدرستنا التعليمية ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم.

التعليم تكلف موجهي المواد بوضع امتحانات رابعة ابتدائي

وفي سياق منفصل، كلفت وزارة التربية والتعليم، الموجه الأول لكل مادة بوضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن الأسئلة قصيرة ومتنوعة وتقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، لافته إلى أن الامتحان يشمل أي تواريخ أو أسئلة معقدة.

وأضافت أن الامتحانات تبدأ 5 ديسمبر المقبل، وتنتهي يوم 9 من نفس الشهر، وتعقد ورقياً في زمن الحصة المدرسية وتختلف الامتحانات من مدرسة لأخرى وتعقد على مستوى الإدارة التعليمية ويتم تقدير الدرجات بالألوان ولا يتم إعلان النتيجة للطلاب.

وأكدت أن الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 ويتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة، موضحة أسئلة الامتحان قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم، موضحة أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لعقد الامتحانات، وتكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة في اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم اللجان الامتحانية وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس.